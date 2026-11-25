«Ғалаба қозонишни уддалай олмаяпмиз, бу жуда оғриқли»: Ҳоланд «Наполи» билан ўйин ҳақида
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичи 5-тури доирасида «Наполи»га қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган учрашувдан сўнг жамоанинг ҳозирги ҳолати борасида очиқ фикр билдирди. Мазкур баҳсда норвегиялик тўпурар «шаҳарликлар»ни майдонга сардорлик боғичи билан бошлаб тушди.
«Сардорлик боғичисиз ҳам масъулиятни ҳис қиламан»
beIN SPORTS нашрининг ёзишича, Ҳоланд клубнинг сўнгги ўйинлардаги омадсиз сериясидан қаттиқ ранжиётганини яширмади:
«Сардорлик боғичи билан ёки усиз ҳам ўзимни жуда катта масъулият остида ҳис қиламан. Чунки мен фақат ушбу клуб яхши натижаларга эришишини ва ғалаба қозонишини истайман. Ҳозир эса буни уддалай олмаяпмиз. Бу оғриқли.»
— Эрлинг Ҳоланд
«Манчестер Сити»нинг сўнгги натижалари ва навбатдаги синов
Статистик маълумотларга кўра, «Манчестер Сити» барча мусобақалар доирасидаги охирги 5 та учрашувда атиги 1 марта ғалаба қозонишга муваффақ бўлган. Клубни олдинда яна бир жиддий тўқнашув кутиб турибди — 29 ноябрь куни жамоа Англия Премьер-лигасининг 12-тури доирасида Лондонда «Арсенал» меҳмони бўлади.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва вақтлар
Сўнгги учрашув
ЕЧЛ 5-тур: «Манчестер Сити» 2:2 «Наполи»
Ҳоланднинг мақоми
Учрашувда «шаҳарликлар» сардори сифатида ҳаракат қилди
Жамоанинг сўнгги формаси
Охирги 5 та расмий ўйинда фақат 1 та ғалаба
Навбатдаги рақиб
«Арсенал» (АПЛ 12-тури, сафарда)
Ўйин санаси ва вақти
29 ноябрь, соат 21:30 (Тошкент вақти билан)
Сизнингча, Эрлинг Ҳоланднинг сардор сифатидаги етакчилиги «Манчестер Сити»га 29 ноябрь куни Лондонда «Арсенал»ни мағлуб этиб, омадсиз серияга чек қўйишга ёрдам бера оладими?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу қайноқ хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…