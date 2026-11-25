«Miss Universe — 2026» ғолибаси аниқланди: илк бор она тожни қўлга киритди (видео)
«Miss Universe — 2026» халқаро гўзаллик танловининг 75-мавсуми 24 ноябрь куни Пуэрто-Риконинг Сан-Хуан шаҳрида бўлиб ўтди. Унда дунёнинг турли мамлакат ва ҳудудларидан 116 нафар иштирокчи бош соврин учун курашди. Якуний натижаларга кўра, мезбон ҳудуд вакиласи, 27 ёшли Женнифер Баррето танлов ғолибасига айланди. Бу ҳақда "Business Insider" хабар берди.
Баррето тожни «Miss Universe — 2025» ғолибаси, мексикалик Фатима Бошдан қабул қилиб олди. Бу ғалаба Пуэрто-Рико учун ҳам тарихий аҳамиятга эга бўлди. Мамлакат вакиласи 2006 йилдан бери илк бор халқаро танлов тожини қўлга киритди. Шунингдек, Женнифер Баррето ўз мамлакатида ўтказилган «Miss Universe» танловида ғолиб бўлган иккинчи иштирокчи сифатида қайд этилди.
Женнифер Баррето ким?
Женнифер Баррето 27 ёшда. У психология йўналиши бўйича бакалавр, шунингдек, психология ва ижтимоий иш йўналишларида магистрлик даражаларига эга. Унинг таълими травма билан ишлаш, болаларни ҳимоя қилиш, оиладаги зўравонликнинг олдини олиш ва жамоалар хавфсизлигини таъминлаш каби йўналишларни ҳам қамраб олади.
Баррето 2021 йилдан АҚШ армияси тизимида фаолият юритган. У Техасдаги Форт-Кавасос ҳарбий базасида Family Advocacy Program дастури доирасида оилавий зўравонлик ва болаларга нисбатан шафқатсиз муносабатдан жабрланганларга ёрдам кўрсатган. Шунингдек, ҳарбий оилалар билан ишлаш, инқирозли вазиятларнинг олдини олиш ва мутахассисларни тайёрлаш билан шуғулланган.
Янги «Miss Universe»нинг ғалабаси яна бир жиҳати билан эътиборга молик. Женнифер Баррето турмуш қурган ва фарзандли. У «Miss Universe» тарихида она бўлган илк ғолиба сифатида қайд этилди. Танлов қоидаларидаги ўзгаришлар турмуш қурган ва фарзандли аёлларга ҳам иштирок этиш имконини берган.
Маълумот учун, Пуэрто-Рико «Miss Universe» тарихида олтинчи бор ғолибликни қўлга киритди. Аввалроқ мамлакат вакилалари 1970, 1985, 1993, 2001 ва 2006 йилларда ушбу нуфузли танловда ғолиб бўлган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…