Гукеш бир юриш учун 36 дақиқа ўйлади, Жавоҳир Синдаров эса уни вақт босимига қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу ўртасидаги жаҳон чемпионатининг илк партияси 38 юришдан сўнг дуранг билан якунланди.
- Ўзбекистонлик гроссмейстер рақибини доимий босим остида ушлаб, уни вақт танқислигига солишга муваффақ бўлди.
- Гукеш 17-юришда 17...Bb4 жавобини топиш учун 36 дақиқа 14 сония вақт сарфлади.
Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу ўртасидаги жаҳон чемпионати илк партияси кескин курашга бой бўлди. Гукеш бир юриш устида 36 дақиқа вақт сарфлади, Жавоҳир эса рақибини доимий равишда мураккаб вазиятлар олдида қолдирди. Шунга қарамай, ҳиндистонлик шахматчи аниқ ҳимояланиб, партияни дуранг билан якунлашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда FIDE расмий сайтида маълум қилинди.
Партиянинг дастлабки босқичидаёқ, саккизинчи юришда иккала фарзин ҳам тахтадан олинди. Ўйин нисбатан сокин тус олгандек кўринса-да, Жавоҳир икки оти ёрдамида рақиб шоҳига турли йўналишлардан босим ўтказишга уринди.
Гукеш учун эса нафақат тахтадаги вазият, балки вақт ҳам муаммога айланди. У 17-юришда 17...Bb4 жавобини топиш учун 36 дақиқа 14 сония ўйлади. Бу вақтда Жавоҳирда анча кўп вақт захираси қолган эди. Ўзбекистонлик гроссмейстер рақибини тобора кўпроқ ўйлашга мажбур қилди.
Партиянинг энг муҳим лаҳзаларидан бири 27-юришда юз берди. Жавоҳир от билан шоҳ берганида, Гукеш шоҳини орқага чекиниш ўрнига олдинга — f6 катагига олиб чиқди. 27...Kf6 юриши орқали у рақибининг ҳужумини қайтаришга муваффақ бўлди. Кейинчалик Жавоҳир ҳам айнан шу юришни етарлича баҳоламаганини тан олди.
Гукеш вақт танқислигига қарамай, кейинги юришларда ҳам аниқ ўйнади. Жавоҳир эса устунликни ғалабага айлантира олмади. Натижада 38 юришдан сўнг томонлар дурангга келишди.
Хўш, Жавоҳир Синдаров ҳақиқатан ҳам ғалабага яқин эдими? У вақт бўйича рақибидан анча устун бўлган ва амалдаги чемпионга босим ўтказган. Бироқ шахмат таҳлиллари тахтадаги вазиятни аниқ ғалаба имконияти сифатида баҳоламайди. Гукешнинг ҳимояси эса партиянинг энг эътиборли жиҳатларидан бири бўлди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…