«Буюклар катта саҳнада хайрлашиши керак»: Гвардиола Роналдуни муносиб кузатишга чақирди
Испаниялик машҳур мутахассис Хосеп Гвардиола португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналдунинг миллий терма жамоадаги фаолияти якуни борасида ўз муносабатини билдирди. Гвардиоланинг фикрича, сўнгги ойлардаги кўнгилсиз воқеалар ва келишмовчиликлардан қатъи назар, Роналду Португалия терма жамоасидан катта ҳурмат, эҳтиром ва тантанали маросим билан кузатилиши шарт.
«Футболчининг фаолиятига сўнгги ойларга қараб баҳо берилмайди»
Таниқли инсайдер Фабрицио Романонинг Romario TV нашрига таяниб хабар беришича, Пеп Гвардиола бутун Португалия халқи ўз сардорига меҳр кўрсатиши зарурлигини таъкидлаган:
«Бунинг учун тантанали маросим ташкил этиш керак. Роналду бутун Португалия халқининг меҳрини ҳис қилиши лозим. У бошидан кечирган воқеаларни унутиши керак. Футболчининг фаолиятига сўнгги бир неча ойга қараб баҳо бериб бўлмайди. Буюклар катта саҳнада хайрлашиши керак. У бунга муносиб.», — деди Хосеп Гвардиола.
Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасидаги тарихий натижалари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва рекорд рақамлар
Терма жамоадаги даври
2003 — 2026 йиллар (23 йиллик фаолият)
Ўтказилган ўйинлар сони
234 та учрашув
Урилган голлар сони
146 та гол (жаҳон футболи рекорди)
Гвардиоланинг таклифи
Бутун мамлакат миқёсида тантанали хайрлашув маросимини ўтказиш
23 йиллик буюк давр якуни
Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду 2003 йилдан 2026 йилга қадар Португалия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилиб, 234 та баҳсда майдонга тушди ва рақиблар дарвозасини 146 бор ишғол қилиб, терма жамоалар миқёсида мутлақ рекорд ўрнатди. Гвардиоланинг ушбу баёноти Роналду атрофидаги сўнгги баҳслар фонида жаҳон футболи жамоатчилиги томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди.
Сизнингча, Португалия футбол федерацияси Пеп Гвардиоланинг таклифига қулоқ солиб, Криштиану Роналду учун махсус тантанали хайрлашув учрашувини ташкил этиши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи мухлисларига Гвардиоланинг ушбу муҳим сўзларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…