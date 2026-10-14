Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари 30 фоизга оширилиши мумкин

·34·Ўзбекистон
Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари 30 фоизга оширилиши мумкин

Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан иситиш ва иссиқ сув тарифларини ўртача 30 фоизга ошириш таклиф этилмоқда. Ҳукумат қарори лойиҳаси муҳокама учун эълон қилинган, шу сабабли ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган.

Тошкентда иситиш тарифи 1 квадрат метр учун суткасига 241,44 сўмдан 314 сўмга оширилиши таклиф қилинган.

Ҳисоблагич мавжуд бўлган хонадонларда иссиқ сувнинг 1 куб метри учун тариф 8928,67 сўмдан 11 607 сўмга кўтарилиши мумкин.

Ҳисоблагич бўлмаган хонадонларда эса бир киши учун ойлик тариф, аксинча, 52 303,39 сўмдан 45 330 сўмга туширилиши режалаштирилган. Бунга 1,5 баравар оширувчи коэффициентни бекор қилиш сабаб бўлади.

Шунингдек, республика бўйича иссиқ сув тарифларини биринчи марта ҳукумат қарори билан тасдиқлаш таклиф қилинмоқда.

Лойиҳага кўра, 2028 йил 1 январдан аҳоли учун марказлаштирилган иситиш тарифларини ҳар йили 1 майдан индексация қилиш режалаштирилган. Бунда инфляция ҳисобга олинади, бироқ бир мартаги индексация миқдори 10 фоиздан ошмаслиги керак.

Тегишли вазирликларга иссиқлик энергияси таннархини 15 фоизгача камайтириш бўйича чора-тадбирларни бир ой муддатда ишлаб чиқиш вазифаси юкланиши таклиф этилган.

Лойиҳада тарифлар ошишига мутаносиб равишда бюджет субсидияларини қисқартириш назарда тутилмаган.

Иситиш тарифлариИссиқ сувТошкентКоммунал хизматларТарифлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқдаЎзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқдаБугун 08:08Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин11 сентябр 00:141 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи 2500 сўм бўлади1 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи 2500 сўм бўлади28 сентябр 08:09Авиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланадиАвиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланади10 июл 15:53Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпилади10 июл 11:01Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?8 октябр 04:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?