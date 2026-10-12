Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил 16-октябрдан бошлаб Ўзбекистонда ички авиақатновлар учун авиачипталар нархи ўртача 20 фоизгача пасайтирилади.
- Бу ўзгаришлар Рақобат қўмитаси ва «Узбекистан Аирвайс» ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.
- Янги тарифлар Тошкентдан мамлакатнинг бошқа шаҳарларига учишни режалаштираётган йўловчилар учун муҳим янгилик бўлиб, ички туризмни рағбатлантиришга қаратилган.
Ўзбекистонда ички авиақатновлар орқали сафар қилиш энди бироз ҳамёнбоп бўлади. 2026 йил 16 октябрдан бошлаб мамлакат ичидаги йўналишларда авиачипталар нархи ўртача 20 фоизгача пасайтирилади. Бу ўзгаришлар Рақобат қўмитаси ва «Uzbekistan Airways» ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.
Янги тарифлар Тошкентдан мамлакатнинг бошқа шаҳарларига учишни режалаштираётган йўловчилар учун муҳим янгилик бўлиши мумкин. Айниқса, хизмат сафарига чиқадиганлар, қариндошларини кўриш учун ҳудудларга борадиганлар ва Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилишни истаганлар учун чипта нархи муҳим омил ҳисобланади.
Авиачипталар нархи нима сабабдан пасайтирилди?
Рақобат қўмитаси маълум қилишича, Президент топшириқлари ижроси доирасида авиация бозоридаги ички йўналишлар тарифлари, нархларни шакллантириш тартиби ва хизматлардан фойдаланиш имкониятлари ўрганилган.
Ўрганишлар давомида авиақатновлар билан боғлиқ ташиш харажатларини мақбуллаштириш имкониятлари таҳлил қилинган. Шундан сўнг ички йўналишларда авиачипталар нархини пасайтириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тегишли таклифлар қўллаб-қувватланганидан кейин Рақобат қўмитаси «Uzbekistan Airways» авиакомпанияси билан ҳамкорликда ички қатновлар тарифларини қайта кўриб чиққан.
Натижада 16 октябрдан бошлаб ички авиақатновларда чипталар нархи ўртача 20 фоизгача пасайтирилади.
Янги тарифларда чипталар қанча туради?
«Uzbekistan Airways» маълумотларига кўра, янгиланган тарифлар бўйича бир томонга авиачипталар қуйидаги бошланғич нархларда таклиф этилмоқда:
Тошкент — Андижон: 201 062 сўмдан;
Тошкент — Бухоро: 241 274 сўмдан;
Тошкент — Наманган: 201 062 сўмдан;
Тошкент — Нукус: 442 336 сўмдан;
Тошкент — Самарқанд: 201 062 сўмдан;
Тошкент — Термиз: 361 911 сўмдан;
Тошкент — Урганч: 442 336 сўмдан;
Тошкент — Фарғона: 201 062 сўмдан.
Ушбу суммалар бир томонга парвоз учун эълон қилинган бошланғич тарифлардир. Аниқ нарх сафар санаси, мавжуд ўринлар ва бронлаш шартларига қараб фарқ қилиши мумкин.
Арзон чипталарни қаердан харид қилиш мумкин?
Янгиланган тарифлар бўйича чипталарни «Uzbekistan Airways»нинг расмий бронлаш сайти, авиакомпаниянинг мобил иловаси, савдо филиаллари ва расмий агентлари орқали харид қилиш мумкин.
Сафарни режалаштираётганда бир неча санани солиштириш, бориш ва қайтиш чипталарининг умумий қийматини текшириш ҳамда бронлашдан олдин тариф шартларини ўқиб чиқиш тавсия этилади.
Бу ўзгаришлар йўловчиларга нима беради?
Ички авиақатновлар тарифларининг пасайтирилиши ҳудудлар ўртасида ҳаракатланишни қулайлаштириш, ички туризмни рағбатлантириш ва хизмат сафарлари харажатларини камайтиришга қаратилган.
Авиация айрим узоқ йўналишларда вақтни тежаш имконини беради. Чипталар нархининг пасайиши эса самолётда сафар қилишни режалаштираётган одамлар учун қўшимча имконият яратиши мумкин.
Бироқ «20 фоизгача» деган кўрсаткич барча йўналишлардаги ҳар бир чипта айнан 20 фоиз арзонлашишини англатмайди. Шу сабабли йўловчилар сафар санасини белгилашдан олдин ўз йўналиши бўйича амалдаги нархни текшириб олишлари муҳим.
Хулоса шуки, 2026 йил 16 октябрдан бошлаб Ўзбекистонда ички авиақатновлар учун янги тарифлар амал қила бошлайди. Сафарни олдиндан режалаштираётганлар учун энг тўғри йўл — ўз йўналиши бўйича янгиланган нархларни солиштириш ва чипта шартларини диққат билан ўрганишдир.
Изоҳлар 0
…