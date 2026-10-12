Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?

·35·Ўзбекистон
Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил 16-октябрдан бошлаб Ўзбекистонда ички авиақатновлар учун авиачипталар нархи ўртача 20 фоизгача пасайтирилади.
  • Бу ўзгаришлар Рақобат қўмитаси ва «Узбекистан Аирвайс» ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.
  • Янги тарифлар Тошкентдан мамлакатнинг бошқа шаҳарларига учишни режалаштираётган йўловчилар учун муҳим янгилик бўлиб, ички туризмни рағбатлантиришга қаратилган.

Ўзбекистонда ички авиақатновлар орқали сафар қилиш энди бироз ҳамёнбоп бўлади. 2026 йил 16 октябрдан бошлаб мамлакат ичидаги йўналишларда авиачипталар нархи ўртача 20 фоизгача пасайтирилади. Бу ўзгаришлар Рақобат қўмитаси ва «Uzbekistan Airways» ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.

Янги тарифлар Тошкентдан мамлакатнинг бошқа шаҳарларига учишни режалаштираётган йўловчилар учун муҳим янгилик бўлиши мумкин. Айниқса, хизмат сафарига чиқадиганлар, қариндошларини кўриш учун ҳудудларга борадиганлар ва Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилишни истаганлар учун чипта нархи муҳим омил ҳисобланади.

Авиачипталар нархи нима сабабдан пасайтирилди?

Рақобат қўмитаси маълум қилишича, Президент топшириқлари ижроси доирасида авиация бозоридаги ички йўналишлар тарифлари, нархларни шакллантириш тартиби ва хизматлардан фойдаланиш имкониятлари ўрганилган.

Ўрганишлар давомида авиақатновлар билан боғлиқ ташиш харажатларини мақбуллаштириш имкониятлари таҳлил қилинган. Шундан сўнг ички йўналишларда авиачипталар нархини пасайтириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Тегишли таклифлар қўллаб-қувватланганидан кейин Рақобат қўмитаси «Uzbekistan Airways» авиакомпанияси билан ҳамкорликда ички қатновлар тарифларини қайта кўриб чиққан.

Натижада 16 октябрдан бошлаб ички авиақатновларда чипталар нархи ўртача 20 фоизгача пасайтирилади.

Янги тарифларда чипталар қанча туради?

«Uzbekistan Airways» маълумотларига кўра, янгиланган тарифлар бўйича бир томонга авиачипталар қуйидаги бошланғич нархларда таклиф этилмоқда:

  • Тошкент — Андижон: 201 062 сўмдан;

  • Тошкент — Бухоро: 241 274 сўмдан;

  • Тошкент — Наманган: 201 062 сўмдан;

  • Тошкент — Нукус: 442 336 сўмдан;

  • Тошкент — Самарқанд: 201 062 сўмдан;

  • Тошкент — Термиз: 361 911 сўмдан;

  • Тошкент — Урганч: 442 336 сўмдан;

  • Тошкент — Фарғона: 201 062 сўмдан.

Ушбу суммалар бир томонга парвоз учун эълон қилинган бошланғич тарифлардир. Аниқ нарх сафар санаси, мавжуд ўринлар ва бронлаш шартларига қараб фарқ қилиши мумкин.

Арзон чипталарни қаердан харид қилиш мумкин?

Янгиланган тарифлар бўйича чипталарни «Uzbekistan Airways»нинг расмий бронлаш сайти, авиакомпаниянинг мобил иловаси, савдо филиаллари ва расмий агентлари орқали харид қилиш мумкин.

Сафарни режалаштираётганда бир неча санани солиштириш, бориш ва қайтиш чипталарининг умумий қийматини текшириш ҳамда бронлашдан олдин тариф шартларини ўқиб чиқиш тавсия этилади.

Бу ўзгаришлар йўловчиларга нима беради?

Ички авиақатновлар тарифларининг пасайтирилиши ҳудудлар ўртасида ҳаракатланишни қулайлаштириш, ички туризмни рағбатлантириш ва хизмат сафарлари харажатларини камайтиришга қаратилган.

Авиация айрим узоқ йўналишларда вақтни тежаш имконини беради. Чипталар нархининг пасайиши эса самолётда сафар қилишни режалаштираётган одамлар учун қўшимча имконият яратиши мумкин.

Бироқ «20 фоизгача» деган кўрсаткич барча йўналишлардаги ҳар бир чипта айнан 20 фоиз арзонлашишини англатмайди. Шу сабабли йўловчилар сафар санасини белгилашдан олдин ўз йўналиши бўйича амалдаги нархни текшириб олишлари муҳим.

Хулоса шуки, 2026 йил 16 октябрдан бошлаб Ўзбекистонда ички авиақатновлар учун янги тарифлар амал қила бошлайди. Сафарни олдиндан режалаштираётганлар учун энг тўғри йўл — ўз йўналиши бўйича янгиланган нархларни солиштириш ва чипта шартларини диққат билан ўрганишдир.

Ўзбекистон АвиачипталарРақобат қўмитасиUzbekistan AirwaysИчки авиачипталар тарифлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашдиЎзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашдиБугун 10:38Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...21 август 08:3320 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди20 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди16 июл 11:46Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11 июл 11:58Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкин7 сентябр 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)