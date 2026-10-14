Ўзбекистонда 55 йилдан бери қайд этилмаган ноёб кўршапалак топилди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 55 йилдан бери қайд этилмаган ноёб кўршапалак топилди

Ўзбекистонда ярим асрдан ортиқ вақт давомида табиатда қайд этилмаган ноёб кўршапалак тури аниқланди. Зоология институти олимлари хорижлик мутахассислар билан ҳамкорликда "Жанубий Устюрт" миллий табиат боғида туркман узунқулоқ кўршапалагини (Plecotus turkmenicus) қайд этишди.

Мазкур тур Марказий Осиёдаги энг камёб кўршапалаклардан бири ҳисобланади. У ҳақидаги маълумотлар узоқ вақт давомида асосан 1970 йилгача ўтказилган кузатувлар ҳамда музейларда сақланаётган намуналар билан чекланиб келган.

Ноёб турнинг қайта аниқланиши Ўзбекистон ҳудудидаги биологик хилма-хилликни ўрганиш ва муҳофаза қилиш борасида муҳим аҳамиятга эга. Бундай топилмалар кам ўрганилган ҳудудларда яшайдиган ҳайвонлар ҳақида янги маълумотлар олиш ҳамда уларнинг яшаш муҳитини асрашга ёрдам беради.

Мутахассислар томонидан қайд этилган ушбу кўршапалакнинг табиатда яна учратилгани мамлакат фаунасини ўрганишдаги эътиборга молик янгиликлардан биридир.

Plecotus turkmenicusЖанубий УстюртЎзбекистон зоология институти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиТошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқланди31 август 10:58Пенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиПенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилинди15 сентябр 21:13«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилдиБерлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилди11 август 05:56Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиЎзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқланди7 июл 15:17Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнЎзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайн14 сентябр 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?