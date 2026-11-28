АҚШда байрамона тушликдан сўнг 18 киши заҳарланди, 15 нафари шифохонага ётқизилди
АҚШнинг Флорида штатида Шукроналик куни муносабати билан ташкил этилган байрамона тушликдан кейин 18 киши ўзини ёмон ҳис қилган. Улардан 15 нафари шифохонага олиб кетилган. Ҳодиса сабабли фавқулодда хизматлар оммавий жабрланиш билан боғлиқ вазият эълон қилган. Бу ҳақда The Telegraph хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа 25 ноябрь куни Майами-Дейд округининг Дорал шаҳрида юз берган. Leon Medical Centres тиббиёт марказлари тармоғи ўз ходимлари учун йиллик байрамона тушлик ташкил этган. Дастурхон компаниянинг бош офисида ёзилган бўлиб, таомлар ташқи кейтеринг хизмати томонидан етказиб берилган.
Тушликдан кўп ўтмай айрим ходимларда ошқозон-ичак тизими билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлган. Шундан сўнг воқеа жойига Майами-Дейд округи фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари чақирилган. Дастлабки маълумотларга кўра, жами 18 киши ўзини ёмон ҳис қилган, уларнинг 15 нафари маҳаллий шифохоналарга олиб борилган.
Жабрланганлар сони кўплиги сабабли ҳодисага учинчи даражали оммавий талофатлар билан боғлиқ фавқулодда вазият мақоми берилган. Бу бир нечта тиббий муассаса ва қўшимча тез ёрдам кучларини жалб этиш заруратини англатади.
Leon Medical Centres компанияси воқеа юзасидан баёнот бериб, айрим ходимларда тушликдан кейин ошқозон-ичак тизимига оид аломатлар кузатилганини ва уларга тиббий ёрдам кўрсатилганини маълум қилган. Компания заҳарланиш сабабини аниқлаш учун таом етказиб берган ташкилот билан ҳамкорлик қилаётганини билдирган.
Шунингдек, компания ҳодиса фақат бош офисида содир бўлганини, унинг тиббий хизмат кўрсатадиган муассасаларидаги беморларга таъсир қилмаганини таъкидлаган.
Ҳозирча жабрланганларнинг саломатлиги ва заҳарланишга айнан нима сабаб бўлгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган. Текширув давом этмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…