Самарқандда келинини тракторда олиб кетмоқчи бўлган куёвнинг кортежи жарима майдончасига жойлаштирилди
Самарқанд вилоятининг Иштихон туманида ноодатий тўй кортежи йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари эътиборини тортди. Келинни олиб кетиш учун автомобиллар ўрнига “Беларус” русумли тракторлардан иборат кортеж ташкил қилган куёвнинг тўй сайри кутилганидек якунланмади.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда маҳалла кўчалари бўйлаб бир нечта трактор гуруҳ бўлиб ҳаракатланаётганини кўриш мумкин. Одатда тўйларда енгил автомобиллардан иборат кортеж кузатилса, бу сафар куёв ноодатий транспорт воситаларини танлаган.
Бироқ мазкур кортеж йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари томонидан тўхтатилган. Самарқанд вилояти ИИБ ЖХХ ЙҲХБ маълумотига кўра, трактор ҳайдовчилари тўй кортежи таркибида гуруҳ-гуруҳ бўлиб ҳаракатланиб, йўл ҳаракати қоидаларини бузган.
Натижада тракторлар жарима майдончасига жойлаштирилган, ҳайдовчиларга нисбатан эса маъмурий баённомалар расмийлаштирилган.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси бундай ҳолатлар ҳаракат иштирокчилари хавфсизлигига жиддий хавф туғдиришини таъкидлади. Тўй ёки бошқа тантанали тадбирлар йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик учун асос бўла олмайди.
Шу тариқа, келин олиб келиш учун ташкил этилган ноодатий тракторлар кортежи манзилига етиб бормасдан ЙПХ ходимлари томонидан тўхтатилди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…