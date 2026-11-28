Томошабинлар шикоятидан сўнг телеканаллар огоҳлантирилди
Ўзбекистонда айрим телеканалларда реклама намойиш этилаётган вақтда овознинг кескин баландлашиб кетиши томошабинларнинг норозилигига сабаб бўлмоқда. Ушбу ҳолат юзасидан фуқаролар томонидан Рақобат қўмитасига ҳам кўплаб мурожаатлар келиб тушган.
Қўмита маълумотига кўра, айрим телеканалларда реклама блоклари овозининг теледастур ва кўрсатувлар овозига нисбатан анча баланд бўлиши томоша жараёнида ноқулайликларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, дастурни томоша қилиш давомида реклама бошланиши билан овознинг бирданига кўтарилиши аудиториянинг эътирозларига сабаб бўляпти.
Амалдаги қонунчиликда бундай ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган аниқ талаблар белгиланган. Жумладан, «Реклама тўғрисида»ги қонуннинг 27-моддасига мувофиқ, реклама ва у ҳақидаги анонснинг овози реклама билан узиб қўйилган теледастур ёки телекўрсатув овозидан баланд бўлмаслиги шарт.
Рақобат қўмитаси мазкур қонуний талабларга риоя этилишини доимий назорат қилиб боради. Шунингдек, зарурат туғилган ҳолларда эфирга узатилаётган рекламалар овозининг белгиланган меъёрларга мувофиқлиги махсус техник воситалар ёрдамида текширилади. Агар қоидабузарлик ҳолатлари аниқланса, масъулларга нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда тегишли жавобгарлик чоралари қўлланилиши мумкин.
Шу муносабат билан қўмита телерадиоканаллар, реклама агентликлари ҳамда реклама тарқатувчиларга мурожаат қилиб, эфир жараёнида белгиланган овоз меъёрларига қатъий амал қилиш зарурлигини эслатди. Шунингдек, реклама материалларини намойиш этишда нафақат қонун талаблари, балки томошабинларнинг манфаатлари ва қулайлигини ҳам инобатга олишга чақирди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…