Афғонистонлик ўзбекларнинг миллий либослардаги жўшқин рақси тармоқларни ларзага солди
Афғонистонлик ўзбекларнинг миллий руҳ ва уйғониш ғоялари билан йўғрилган қўшиқ садолари остида рақсга тушгани акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Видео тасвирда ўзбек тили байрами (29 мезон — 21 октябрь) муносабати билан ташкил этилган маърифий даврада иштирокчиларнинг кўтаринки кайфиятда миллий рақсга тушаётганини кўриш мумкин.
Миллий либослар, уйғониш чақириғи ва «бўзқурт» ишораси
Видео тасвирларда акс этган манзаралар ўзига хос миллий колорит ва чуқур рамзий маънога эга:
Миллий кийим-кечак: Даврадаги эркаклар ва йигитларнинг аксарияти анъанавий ўзбекча йўл-йўл ва кўк-яшил тусдаги зарбоф чопонлар ҳамда қизил нақшли миллий дўппилар кийиб олишган. Айрим иштирокчилар эса миллий салла ва яктакларда даврага файз киритишган.
Туркий бирлик рамзи: Кадрлардан бирида дўппи кийган йигит қўли билан туркий халқлар бирлиги ва ғурури рамзи ҳисобланган ишорани (бўри белгисини) кўрсатиб тургани акс этган.
Байрамона муҳит: Зал деворига "29 мезон — Ўзбек тили байрами қутлуғ бўлсин!" деган ёзув туширилган катта баннер илинган. Давра аҳли қарсаклар чалиб, рақсга тушаётганларни қўллаб-қувватлаб, жараённи телефонларига муҳрлаб олишган.
Қўшиқ матнидаги даъват: «Фарзанд билсанг Туркистон деган юртга ўзингни...»
Иштирокчиларни жўшқин рақсга чорлаган қўшиқ матнида миллатни уйғонишга, ўзлигини англашга, аждодлар меросига муносиб бўлишга ва она тилини асрашга чақирувчи оташин сатрлар янграган:
«Кўзингни оч, ўзбеким, қўзғал энди, уйғон энди,
Қўшил дўстим сафига, майли кетса жонинг-да.
Сен қулликка тушганда, озодликни талаб қил,
Бошқа халқлар мисоли, Ватан қургил мустақил.
Боболаринг ким эди? Бугун кимлигингни бил.
Бермай десанг бировга, бегонага сўзингни,
Фарзанд билсанг Туркистон деган юртга ўзингни,
Бошингни кўтар энди, кўзингни оч, ўзингни...»
Тадбир ва тасвирлар тафсилоти
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Иштирокчилар
Афғонистонлик ўзбеклар — ёшлар ва ёши улуғ нуронийлар
Миллий рамзлар
Ўзбек миллий чопонлари, дўппилар, салла ва туркий бирлик ишораси
Муҳит ва сабаб
"29 мезон — Ўзбек тили байрами" шиори остидаги маърифий йиғин
Қўшиқ мазмуни
Миллий уйғониш, ўзликни англаш, тил ва тарихий хотирага садоқат даъвати
Афғонистонлик ўзбекларнинг ўз миллий либослари, тили ва маданиятига бўлган бундай юксак меҳри ва садоқати ҳақида сиз қандай фикрдасиз?
Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунёнинг қайси нуқтасида бўлмасин, ўзбеклигини ва она тилини унутмаётган ватандошларимизнинг ушбу таъсирли лавҳасини яқинларингизга ҳам улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…