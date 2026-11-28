Энди Крус Артур Субханқуловни мағлуб этиб, енгил вазнда IBF жаҳон чемпионига айланди
Россиянинг Уфа шаҳрида профессионал бокс оқшоми бўлиб ўтди. Кечанинг марказий жангида кубалик таниқли боксчи Энди Крус мезбонлар вакили Артур Субханқуловга қарши рингга кўтарилиб, ҳакамларнинг айри қарори билан ғалаба қозонди ва енгил вазн тоифасида вакант (эгасиз) турган IBF чемпионлик камарини қўлга киритди.
Нокдаунлар ва очко олиб ташлаш билан кечган драматик баҳс
12 раундлик беллашув давомида кубалик боксчи рақибининг ҳужумларидан моҳирона қочиб, қарши ҳужумларда фаол ва аниқ ҳаракат қилди. Жанг кескин вазиятларга бой бўлди:
2-раунд: Артур Субханқулов мувозанатини йўқотиб, рингга йиқилди.
8-раунд: Ҳар икки боксчи ўзаро зарбалар алмашинуви чоғида нокдаун ҳолатига тушди.
10-раунд: Бошнинг орқа қисмига тақиқланган зарба бергани учун россиялик боксчидан 1 очко олиб ташланди.
Жанг қайдномаси ва ҳакамлар қарори
Жанг якунлангач, ҳакамларнинг фикри иккига бўлинди — бири мезбон спортчига устунлик берган бўлса, қолган икки нафари кубалик боксчининг яққол ғалабасини қайд этди:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Ўтказилган жой
Уфа шаҳри, Россия
Вазн тоифаси ва унвон
Енгил вазн тоифасида вакант IBF жаҳон чемпионлик камари
Жуфтлик
Энди Крус (Куба) — Артур Субханқулов (Россия)
Ҳакамлар баҳоси
112–114 (Субханқулов фойдасига), 116–110 ва 116–110 (Крус фойдасига)
Якуний натижа
Энди Крус ҳакамларнинг айри қарори (Split Decision) билан ғалаба қозонди
Сизнингча, енгил вазн тоифасида IBF чемпионлик камарини қўлга киритган Энди Крус ушбу дивизионнинг бошқа етакчи юлдузларига қарши жангларда ҳам ўз устунлигини исботлай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва профессионал бокс оламидаги энг сўнгги чемпионлик жангларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…