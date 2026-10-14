Тошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқда

·30·Ўзбекистон
Тошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқда

14 октябрь куни Тошкентда кечқурун ҳаво ифлосланиши кучайиши прогноз қилинмоқда. Соат 19:00 дан кейин зарарли заррачалар миқдори ортиб, 20:00–23:00 оралиғида ҳаво сифати сезгир инсонлар учун носоғлом даражага етиши мумкин.

Прогнозга кўра, ҳаво сифати индекси (AQI) 100–150 оралиғида бўлади. Бундай шароит, айниқса, болалар, кексалар ҳамда нафас йўллари ва юрак-қон томир касалликлари бор инсонларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Шу сабабли, кечқурун ушбу тоифадаги кишиларга очиқ ҳавода узоқ вақт бўлмаслик ва жисмоний фаолликни чеклаш тавсия этилади.

ТошкентAQIҳаво ифлосланишиТошкент ҳаво сифати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент осмонида ҳаво сифати яна ёмонлашиши кутилмоқдаТошкент осмонида ҳаво сифати яна ёмонлашиши кутилмоқда7 октябр 21:16Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?26 сентябр 13:1824 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин23 сентябр 22:31Тошкентда ҳар куни 1,5 миллион машина ҳаракатланади: тирбандликка қарши янги тизим...Тошкентда ҳар куни 1,5 миллион машина ҳаракатланади: тирбандликка қарши янги тизим...14 сентябр 08:03Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиЎзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқади12 июл 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?