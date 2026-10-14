Тошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқда
14 октябрь куни Тошкентда кечқурун ҳаво ифлосланиши кучайиши прогноз қилинмоқда. Соат 19:00 дан кейин зарарли заррачалар миқдори ортиб, 20:00–23:00 оралиғида ҳаво сифати сезгир инсонлар учун носоғлом даражага етиши мумкин.
Прогнозга кўра, ҳаво сифати индекси (AQI) 100–150 оралиғида бўлади. Бундай шароит, айниқса, болалар, кексалар ҳамда нафас йўллари ва юрак-қон томир касалликлари бор инсонларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Шу сабабли, кечқурун ушбу тоифадаги кишиларга очиқ ҳавода узоқ вақт бўлмаслик ва жисмоний фаолликни чеклаш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…