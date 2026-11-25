Ўзбекистон 2027 йилги «энг юқори хавфсизлик» таъминланган давлатлар қаторига кирди
Нуфузли CEOWORLD Magazine халқаро нашри томонидан эълон қилинган 2027 йилги Travel Safety Ranking рейтингида Ўзбекистон дунёнинг 198 та мамлакати орасида 81,03 балл билан 27-ўринни эгаллади. Туризм қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакатимиз саёҳат хавфсизлиги даражаси «энг юқори хавфсизлик» тоифасида баҳоланган давлатлар қаторидан жой олди.
Тинчлик, жамоат тартиби ва минтақавий пешқадамлик
Рейтингни тузишда Ўзбекистондаги барқарор тинчлик, жамоат тартибининг юқори даражада таъминлангани ҳамда мамлакат ичидаги осойишта муҳит асосий мезон сифатида қайд этилган. Қўшни Марказий Осиё давлатлари ҳам рейтингда хавфсизлик даражаси «юқори» мамлакатлар гуруҳига киритилган бўлса-да, Ўзбекистон минтақада энг яхши натижани қайд этди:
Ўзбекистон — 27-ўрин (81,03 балл)
Қозоғистон — 44-ўрин (76,8 балл)
Туркманистон — 57-ўрин (72,4 балл)
Қирғизистон — 65-ўрин (70,3 балл)
Тожикистон — 73-ўрин (68,1 балл)
Жаҳон рейтингининг етакчилари ва энг қуйи ўринлар
CEOWORLD Magazine таҳлилига кўра, дунёнинг энг хавфсиз бешта мамлакати ва рўйхатнинг сўнгги поғоналаридан жой олган давлатлар қуйидагича кўриниш олди:
Тоифа
Ўрин
Мамлакат
Тўплаган балли
Топ-5 (Энг хавфсиз)
1-ўрин
Сингапур
89,72 балл
Топ-5 (Энг хавфсиз)
2-ўрин
Япония
88,9 балл
Топ-5 (Энг хавфсиз)
3-ўрин
Исландия
88,7 балл
Топ-5 (Энг хавфсиз)
4-ўрин
Словения
88,6 балл
Топ-5 (Энг хавфсиз)
5-ўрин
Швейцария
88,4 балл
Энг қуйи 5 талик
194-ўрин
Россия
20,67 балл
Энг қуйи 5 талик
195-ўрин
Яман
20,55 балл
Энг қуйи 5 талик
196-ўрин
Жанубий Судан
19,26 балл
Энг қуйи 5 талик
197-ўрин
Афғонистон
18,48 балл
Энг қуйи 5 талик
198-ўрин
Гаити
12,98 балл
Маълумот учун, CEOWORLD Magazine халқаро бизнес, иқтисодиёт, молия, технология ва саёҳат йўналишларини ёритувчи нуфузли инглиз тилидаги онлайн нашр бўлиб, дунёнинг 180 дан ортиқ мамлакатидаги 12,4 миллиондан зиёд ўқувчи аудиториясига эга.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг жаҳон саёҳат хавфсизлиги рейтингида 27-ўринга кўтарилиши 2027 йилда хорижий сайёҳлар оқимининг ошишига қандай таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз нуфузига оид ушбу қувончли хабарни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…