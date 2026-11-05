Инглиз экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг “Лейпциг”га қарши ўйинига тан берди (видео)
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Англиянинг «Манчестер Сити» клуби сафарда Германиянинг «РБ Лейпциг» жамоаси устидан 3:2 ҳисобида муҳим ва иродали ғалабани қўлга киритди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ушбу учрашувни «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида бошлаб, тўлиқ 90 дақиқа давомида майдонда ишончли ҳаракат қилди.
«Манчестер Сити» фаолиятини ёритишга ихтисослашган Британиянинг нуфузли Esteemed Kompany нашри ҳамюртимизнинг ҳаракатларини юқори баҳолаб, унга 7/10 балл қўйди. Бу жамоа мудофаа чизиғи вакиллари орасида энг юқори баҳолардан бири бўлди — таққослаш учун, Марк Геҳи 6,5, Рубен Диаш эса атиги 6 баллга лойиқ кўрилди.
Аниқ статистика ва мудофаадаги барқарорлик
Ҳусанов рақиб майдонидаги босим остида марказий ҳимоячи вазифасини тўлиқ уддалади:
88 та аниқ узатма: Ҳимоячи баҳс давомида жамоадошларига 88 та бенуқсон пас бериб, ҳужумларни ортдан ташкиллаштиришда фаол қатнашди;
Ҳимоядаги ишончли ҳаракатлар: Ўйин давомида 1 та муваффақиятли подкат (tackle) ижро этди ва мезбонларнинг хавфли ҳужумларини бартараф этишда совуққонлик намойиш қилди;
Сўнгги дақиқалардаги огоҳлантириш: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг 90+4-дақиқасида рақибнинг қарши ҳужумини тўхтатиш вақтида сариқ карточка олди.
Британиялик экспертлар: «Ҳусанов асосий таркибда қолиши керак»
Инглиз таҳлилчилари сафардаги қийин ғалабадан сўнг Абдуқодирнинг ўйинини алоҳида эътироф этди:
Сўнгги ҳафталардаги энг яхши ўйин: Экспертлар бир овоздан бу баҳсни Ҳусановнинг сўнгги ҳафталардаги энг мазмунли ва сифатли учрашуви сифатида баҳолади;
Асосий таркибдаги ўрни: Британиялик журналистлар таъкидлашича, бундай юқори ишонч ва тактик барқарорлик намойиш этган Абдуқодир Ҳусанов кейинги ўйинларда ҳам «Манчестер Сити»нинг марказий ҳимоя позициясида асосий танлов бўлиб қолиши шарт.
Ушбу ғалаба «Манчестер Сити»нинг турнир жадвалидаги мавқеини янада яхшилаган бўлса, Ҳусанов Европанинг энг юқори даражасидаги мусобақасида бемалол рақобатлаша олишини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…