Инглиз экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг “Лейпциг”га қарши ўйинига тан берди (видео)

·1·Спорт
Инглиз экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг “Лейпциг”га қарши ўйинига тан берди (видео)

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Англиянинг «Манчестер Сити» клуби сафарда Германиянинг «РБ Лейпциг» жамоаси устидан 3:2 ҳисобида муҳим ва иродали ғалабани қўлга киритди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ушбу учрашувни «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида бошлаб, тўлиқ 90 дақиқа давомида майдонда ишончли ҳаракат қилди.

«Манчестер Сити» фаолиятини ёритишга ихтисослашган Британиянинг нуфузли Esteemed Kompany нашри ҳамюртимизнинг ҳаракатларини юқори баҳолаб, унга 7/10 балл қўйди. Бу жамоа мудофаа чизиғи вакиллари орасида энг юқори баҳолардан бири бўлди — таққослаш учун, Марк Геҳи 6,5, Рубен Диаш эса атиги 6 баллга лойиқ кўрилди.

Аниқ статистика ва мудофаадаги барқарорлик

Ҳусанов рақиб майдонидаги босим остида марказий ҳимоячи вазифасини тўлиқ уддалади:

  • 88 та аниқ узатма: Ҳимоячи баҳс давомида жамоадошларига 88 та бенуқсон пас бериб, ҳужумларни ортдан ташкиллаштиришда фаол қатнашди;

  • Ҳимоядаги ишончли ҳаракатлар: Ўйин давомида 1 та муваффақиятли подкат (tackle) ижро этди ва мезбонларнинг хавфли ҳужумларини бартараф этишда совуққонлик намойиш қилди;

  • Сўнгги дақиқалардаги огоҳлантириш: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг 90+4-дақиқасида рақибнинг қарши ҳужумини тўхтатиш вақтида сариқ карточка олди.

Британиялик экспертлар: «Ҳусанов асосий таркибда қолиши керак»

Инглиз таҳлилчилари сафардаги қийин ғалабадан сўнг Абдуқодирнинг ўйинини алоҳида эътироф этди:

  • Сўнгги ҳафталардаги энг яхши ўйин: Экспертлар бир овоздан бу баҳсни Ҳусановнинг сўнгги ҳафталардаги энг мазмунли ва сифатли учрашуви сифатида баҳолади;

  • Асосий таркибдаги ўрни: Британиялик журналистлар таъкидлашича, бундай юқори ишонч ва тактик барқарорлик намойиш этган Абдуқодир Ҳусанов кейинги ўйинларда ҳам «Манчестер Сити»нинг марказий ҳимоя позициясида асосий танлов бўлиб қолиши шарт.

Ушбу ғалаба «Манчестер Сити»нинг турнир жадвалидаги мавқеини янада яхшилаган бўлса, Ҳусанов Европанинг энг юқори даражасидаги мусобақасида бемалол рақобатлаша олишини яна бир бор исботлади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЕвропа Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)Бугун 08:41Британия нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБритания нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБугун 08:24Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиМареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиБугун 08:529 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этди9 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этдиБугун 08:43“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Кеча 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози