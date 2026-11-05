0:2 дан 3:2 га суперкамбэк: Рўзиқул Бердиев тактикаси “Насаф”га сенсацион қайтиш тақдим этди

·13·Спорт
0:2 дан 3:2 га суперкамбэк: Рўзиқул Бердиев тактикаси “Насаф”га сенсацион қайтиш тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Чемпионлар лигаси 2 доирасида Қаршининг «NASAф» клуби сафарда «Қувайт СК» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Учрашувнинг дастлабки 15 дақиқасида 0:2 ҳисобида ортда қолган Рўзиқул Бердиев шогирдлари иккинчи бўлимда амалга оширилган тактик ўзгаришлар эвазига вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлишди.
  • Мазкур ғалаба қаршиликларнинг гуруҳдан плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини сезиларли даражада мустаҳкамлади.

Осиё Чемпионлар лигаси 2 баҳсларида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда ҳақиқий футбол спектаклини намойиш этди. «Қувайт СК» меҳмони бўлган «аждарлар» учрашувнинг биринчи бўлимида 0:2 ҳисобида ортда қолаётган вазиятдан чиқиб кетиб, якунда 3:2 ҳисобида тарихий камбэкни амалга оширишди.

Мазкур муҳим ва шиддатли ғалаба Рўзиқул Бердиев шогирдларига гуруҳдан кейинги босқичга (плей-оффга) чиқиш имкониятини мукаммал даражада сақлаб қолиш ва мустаҳкамлашга ёрдам берди.

Икки хил тайм: Хатолардан сўнг содир бўлган туб бурилиш

Учрашув қаршиликлар учун ниҳоятда мураккаб ва хавфли бошланди:

  • Биринчи бўлимдаги сусткашлик: «Насаф» баҳс бошини пассив ўтказди ва диққатнинг йўқолиши оқибатида дастлабки 15 дақиқалик оралиқда ўз дарвозасидан иккита тўп ўтказиб юборди (2:0);

  • Бердиевдан тактик инқилоб: Танаффусдан сўнг мураббийлар штаби ўйин услубини кескин ўзгартириб, янги футболчиларни жангга ташлади. Тезлик ва ҳужумкорликни оширган «аждарлар» рақиб мудофаасини парчалаб ташлади;

  • 3 та жавоб голи ва зафар: «Насаф» иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлига олиб, нафақат мувозанатни тиклади, балки ғалаба тўпини киритиб, таблодаги 2:0 ҳисобини 2:3 кўринишига келтирди.

«Тактик ўзгартиришларимиз қўл келди»: Рўзиқул Бердиевнинг матбуот анжуманидаги фикрлари

Драматик ва унутилмас баҳс якунига етгач, «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг оғриқли ва қаҳрамонона паллаларини очиқлади:

  • Ғалаба нашидаси: «Ассалому алайкум. Биз чиройли ғалабага эришдик. Бундан жуда ҳам хурсандмиз. Барчага табрик ва далда учун катта раҳмат», — деди устоз;

  • Ўтказиб юборилган голлар сабаби: «Ўйиннинг 15 дақиқаларини эътиборсиз ўйнаганимиз учун дарвозамиздан иккита тўп ўтказиб юбордик. Рақиб бундан унумли фойдаланди»;

  • Камбэк сири: «Шунга қарамасдан, вазиятни тўғри баҳоладик. Киритган тактик ўзгартиришларимиз ва ўйинчиларни ўзгартиришларимиз тўлиқ иш берди, қўл келди. Натижада жамоамиз учун ниҳоятда керак бўлган муҳим ғалабага эришдик».

Қувайтдаги иродали ғалаба «Насаф»нинг Осиё майдонларидаги курашчанлик руҳини янада юқори поғонага кўтарди.

НасафОсиё Чемпионлар лигаси 2Рўзиқул БердиевҚувайт СК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтдиРўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтди29 октябр 14:10Қаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйдиҚаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйди28 октябр 21:11Бердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керакБердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керак27 октябр 23:01Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, ғалабага эришди (видео)Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, ғалабага эришди (видео)Бугун 00:15Рўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтардиРўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтарди1 ноябр 07:46Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилдиРўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилди13 октябр 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози