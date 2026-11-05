0:2 дан 3:2 га суперкамбэк: Рўзиқул Бердиев тактикаси “Насаф”га сенсацион қайтиш тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигаси 2 доирасида Қаршининг «NASAф» клуби сафарда «Қувайт СК» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Учрашувнинг дастлабки 15 дақиқасида 0:2 ҳисобида ортда қолган Рўзиқул Бердиев шогирдлари иккинчи бўлимда амалга оширилган тактик ўзгаришлар эвазига вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлишди.
- Мазкур ғалаба қаршиликларнинг гуруҳдан плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини сезиларли даражада мустаҳкамлади.
Осиё Чемпионлар лигаси 2 баҳсларида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда ҳақиқий футбол спектаклини намойиш этди. «Қувайт СК» меҳмони бўлган «аждарлар» учрашувнинг биринчи бўлимида 0:2 ҳисобида ортда қолаётган вазиятдан чиқиб кетиб, якунда 3:2 ҳисобида тарихий камбэкни амалга оширишди.
Мазкур муҳим ва шиддатли ғалаба Рўзиқул Бердиев шогирдларига гуруҳдан кейинги босқичга (плей-оффга) чиқиш имкониятини мукаммал даражада сақлаб қолиш ва мустаҳкамлашга ёрдам берди.
Икки хил тайм: Хатолардан сўнг содир бўлган туб бурилиш
Учрашув қаршиликлар учун ниҳоятда мураккаб ва хавфли бошланди:
Биринчи бўлимдаги сусткашлик: «Насаф» баҳс бошини пассив ўтказди ва диққатнинг йўқолиши оқибатида дастлабки 15 дақиқалик оралиқда ўз дарвозасидан иккита тўп ўтказиб юборди (2:0);
Бердиевдан тактик инқилоб: Танаффусдан сўнг мураббийлар штаби ўйин услубини кескин ўзгартириб, янги футболчиларни жангга ташлади. Тезлик ва ҳужумкорликни оширган «аждарлар» рақиб мудофаасини парчалаб ташлади;
3 та жавоб голи ва зафар: «Насаф» иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлига олиб, нафақат мувозанатни тиклади, балки ғалаба тўпини киритиб, таблодаги 2:0 ҳисобини 2:3 кўринишига келтирди.
«Тактик ўзгартиришларимиз қўл келди»: Рўзиқул Бердиевнинг матбуот анжуманидаги фикрлари
Драматик ва унутилмас баҳс якунига етгач, «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг оғриқли ва қаҳрамонона паллаларини очиқлади:
Ғалаба нашидаси: «Ассалому алайкум. Биз чиройли ғалабага эришдик. Бундан жуда ҳам хурсандмиз. Барчага табрик ва далда учун катта раҳмат», — деди устоз;
Ўтказиб юборилган голлар сабаби: «Ўйиннинг 15 дақиқаларини эътиборсиз ўйнаганимиз учун дарвозамиздан иккита тўп ўтказиб юбордик. Рақиб бундан унумли фойдаланди»;
Камбэк сири: «Шунга қарамасдан, вазиятни тўғри баҳоладик. Киритган тактик ўзгартиришларимиз ва ўйинчиларни ўзгартиришларимиз тўлиқ иш берди, қўл келди. Натижада жамоамиз учун ниҳоятда керак бўлган муҳим ғалабага эришдик».
Қувайтдаги иродали ғалаба «Насаф»нинг Осиё майдонларидаги курашчанлик руҳини янада юқори поғонага кўтарди.
Изоҳлар 0
…