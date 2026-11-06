Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди

·67·Ўзбекистон
Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзгидромет 6–7 ва 9–11 ноябр кунлари кутилаётган ёғингарчиликлар сабабли республиканинг 9 та вилоятидаги тоғолди ва тоғли ҳудудларда сел ҳамда сув тошқинлари юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
  • Хавфли ҳудудлар қаторига Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг қатор туман ҳамда шаҳарлари киритилган.

Жорий йилнинг 6–7 ва 9–11 ноябрь кунлари кутилaётган ёмғирлар сабабли Ўзбекистоннинг бир қатор тоғолди ва тоғли ҳудудларида сел келиш ҳамда сув тошқинлари юзага келиши эҳтимоли мавжуд. Бу ҳақда Ўзгидромет махсус огоҳлантириш билан чиқди.

Маълум қилинишича, ёғингарчиликлар натижасида тоғли ҳудудларда сел-сув тошқин ҳодисалари кузатилиши мумкин бўлган ҳудудлар рўйхатига 9 та вилоятнинг бир қатор туман ва шаҳарлари киритилган.

Жумладан:

  • Қашқадарё вилояти: Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши ва Ғузор туманларида;

  • Сурхондарё вилояти: Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон ва Музробод туманларида;

  • Самарқанд вилояти: Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақўрғон, Паяриқ, Жомбой ва Иштихон туманларида;

  • Навоий вилояти: Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех ва Кармана туманларида;

  • Жиззах вилояти: Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш ва Янгиобод туманларида;

  • Тошкент вилояти: Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ ва Юқоричирчиқ туманларида, шунингдек, Ангрен ҳамда Олмалиқ шаҳарларида;

  • Наманган вилояти: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган ва Янгиқўрғон туманларида;

  • Фарғона вилояти: Сўх, Шоҳимардон, Фарғона ва Бешариқ туманларида;

  • Андижон вилояти: Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод ва Марҳамат туманларида, шунингдек, Хонабод шаҳрида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин.

Шу муносабат билан тоғолди ва тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли, ушбу жойларда дам олаётган фуқаролар ҳамда тоғли йўллар орқали ҳаракатланаётган ҳайдовчилардан эҳтиёткорлик чораларини кўриш сўралди.

Шунингдек, республика ҳудудларининг айрим жойларида ёмғир сувлари тўпланиши эҳтимоли ҳам бор. Бу эса пастқам ҳудудлар ва аҳоли яшаш жойларини сув босишига сабаб бўлиши мумкин.

Фуқаролардан об-ҳаво шароитини инобатга олиш, эҳтимолий хавфли ҳудудларда эҳтиёт бўлиш ва зарур хавфсизлик чораларига амал қилиш сўралади.

Ўзгидрометсел хавфиоб-ҳаво маълумоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?3 ноябр 14:58Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди12 сентябр 07:05Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилинди26 июн 10:43“Ўзгидромет”дан шошилинч огоҳлантириш: Водийнинг қайси туманларида сел келиши мумкин?“Ўзгидромет”дан шошилинч огоҳлантириш: Водийнинг қайси туманларида сел келиши мумкин?Бугун 10:47Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди29 сентябр 10:26“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди4 октябр 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди