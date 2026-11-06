Тошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида 6 ноябр куни самбо бўйича катталар ўртасидаги юбилей 50-жаҳон чемпионати ўз ишини бошлайди.
- Мусобақа олдидан ўтказилган матбуот анжуманида спорт вазири Адҳам Икрамов, Халқаро самбо федерацияси президенти Василий Шестаков, Отабек Умаров ҳамда ММА юлдузлари Фёдор Емеляненко ва Ислом Махачев иштирок этди.
- Тадбир давомида турнирга кўрилган тайёргарлик ишлари ва самбонинг халқаро нуфузини ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Эртага, 6 ноябрь куни Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида спорт оламининг йирик ва нуфузли воқеаларидан бири — самбо бўйича катталар ўртасидаги юбилей 50-жаҳон чемпионати расман старт олади.
Мусобақа бошланиши олдидан Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги биносида мазкур жаҳон чемпионатига бағишланган кенг кўламли расмий матбуот анжумани бўлиб ўтди. Унда халқаро ташкилотлар раҳбарлари, ҳукумат вакиллари ҳамда сайёрамизнинг энг таниқли яккакураш афсоналари иштирок этди.
Бир стол атрофида спорт афсоналари ва раҳбарият
Тошкентдаги тадбир самбо оламининг энг юқори мартабали шахсларини бир жойга жамлади:
Юқори даражали меҳмонлар: Матбуот анжуманида Ўзбекистон Республикаси спорт вазири Адҳам Икрамов, Халқаро самбо федерацияси (FIAS) президенти Василий Шестаков ҳамда Миллий олимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Отабек Умаров иштирок этди;
Жаҳон элчилари ва ММА юлдузлари: Самбо спорт турининг халқаро расмий элчилари — аралаш яккакурашлар (ММА) афсонаси Фёдор Емельяненко ва енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони Ислом Махачев анжуманнинг бош юлдузларига айланишди;
Минтақавий ва маҳаллий раҳбарлар: Шунингдек, Осиё самбо иттифоқи президенти Аламжон Муллаев ҳамда Ўзбекистон самбо ассоциацияси президенти Алишер Алимов ҳам иштирок этиб, мусобақанинг ташкилий жараёнлари юзасидан фикр алмашдилар.
Бўлажак беллашувлар ва матбуот билан очиқ мулоқот
Матбуот анжумани давомида юбилей 50-жаҳон чемпионатининг аҳамияти ва миқёси атрофлича муҳокама қилинди:
Тайёргарлик ва ташкилий масалалар: Тошкент мезбонлик қилаётган ушбу йирик мусобақага пухта тайёргарлик кўрилгани, хорижий делегациялар ва спортчиларни кутиб олиш ҳамда мусобақани юқори савияда ўтказишга доир ташкилий ишлар батафсил баён қилинди;
Халқаро турнир аҳамияти: Халқаро самбо ҳамжамияти мазкур тадбир орқали самбонинг глобал нуфузини янада ошириш ва уни кенг оммалаштиришни мақсад қилган;
ОАВ билан мулоқот: Тадбир якунида маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари ходимлари ўзларини қизиқтирган барча саволлар билан мутасаддилар ва спорт афсоналарига тўғридан-тўғри мурожаат қилиш имкониятига эга бўлишди.
Эртадан бошлаб пойтахтимиз ареналарида уч кун давомида самбо бўйича сайёрамизнинг энг кучли полвонлари мутлақ жаҳон тожи учун кураш олиб боради.
Изоҳлар 0
…