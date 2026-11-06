Тошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланади

·3·Спорт
Тошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида 6 ноябр куни самбо бўйича катталар ўртасидаги юбилей 50-жаҳон чемпионати ўз ишини бошлайди.
  • Мусобақа олдидан ўтказилган матбуот анжуманида спорт вазири Адҳам Икрамов, Халқаро самбо федерацияси президенти Василий Шестаков, Отабек Умаров ҳамда ММА юлдузлари Фёдор Емеляненко ва Ислом Махачев иштирок этди.
  • Тадбир давомида турнирга кўрилган тайёргарлик ишлари ва самбонинг халқаро нуфузини ошириш масалалари муҳокама қилинди.

Эртага, 6 ноябрь куни Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида спорт оламининг йирик ва нуфузли воқеаларидан бири — самбо бўйича катталар ўртасидаги юбилей 50-жаҳон чемпионати расман старт олади.

Мусобақа бошланиши олдидан Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги биносида мазкур жаҳон чемпионатига бағишланган кенг кўламли расмий матбуот анжумани бўлиб ўтди. Унда халқаро ташкилотлар раҳбарлари, ҳукумат вакиллари ҳамда сайёрамизнинг энг таниқли яккакураш афсоналари иштирок этди.

Бир стол атрофида спорт афсоналари ва раҳбарият

Тошкентдаги тадбир самбо оламининг энг юқори мартабали шахсларини бир жойга жамлади:

  • Юқори даражали меҳмонлар: Матбуот анжуманида Ўзбекистон Республикаси спорт вазири Адҳам Икрамов, Халқаро самбо федерацияси (FIAS) президенти Василий Шестаков ҳамда Миллий олимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Отабек Умаров иштирок этди;

  • Жаҳон элчилари ва ММА юлдузлари: Самбо спорт турининг халқаро расмий элчилари — аралаш яккакурашлар (ММА) афсонаси Фёдор Емельяненко ва енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони Ислом Махачев анжуманнинг бош юлдузларига айланишди;

  • Минтақавий ва маҳаллий раҳбарлар: Шунингдек, Осиё самбо иттифоқи президенти Аламжон Муллаев ҳамда Ўзбекистон самбо ассоциацияси президенти Алишер Алимов ҳам иштирок этиб, мусобақанинг ташкилий жараёнлари юзасидан фикр алмашдилар.

Бўлажак беллашувлар ва матбуот билан очиқ мулоқот

Матбуот анжумани давомида юбилей 50-жаҳон чемпионатининг аҳамияти ва миқёси атрофлича муҳокама қилинди:

  • Тайёргарлик ва ташкилий масалалар: Тошкент мезбонлик қилаётган ушбу йирик мусобақага пухта тайёргарлик кўрилгани, хорижий делегациялар ва спортчиларни кутиб олиш ҳамда мусобақани юқори савияда ўтказишга доир ташкилий ишлар батафсил баён қилинди;

  • Халқаро турнир аҳамияти: Халқаро самбо ҳамжамияти мазкур тадбир орқали самбонинг глобал нуфузини янада ошириш ва уни кенг оммалаштиришни мақсад қилган;

  • ОАВ билан мулоқот: Тадбир якунида маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари ходимлари ўзларини қизиқтирган барча саволлар билан мутасаддилар ва спорт афсоналарига тўғридан-тўғри мурожаат қилиш имкониятига эга бўлишди.

Эртадан бошлаб пойтахтимиз ареналарида уч кун давомида самбо бўйича сайёрамизнинг энг кучли полвонлари мутлақ жаҳон тожи учун кураш олиб боради.

Самбо бўйича жаҳон чемпионатиХалқаро самбо федерациясиИслом МахачевФёдор Емельяненко
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келдиUFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келдиКеча 21:50Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Ўзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритди4 октябр 23:56Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди11 сентябр 07:48Битта ўйинда 53 та қизил карточка: Бразилияда футбол тарихидаги мутлақ рекорд ўрнатилдиБитта ўйинда 53 та қизил карточка: Бразилияда футбол тарихидаги мутлақ рекорд ўрнатилдиБугун 09:46Роналду “Ан-Наср”дан кетадими? Саудия чемпиони афсонани олиб қолиш учун кураш бошладиРоналду “Ан-Наср”дан кетадими? Саудия чемпиони афсонани олиб қолиш учун кураш бошладиБугун 09:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози