Алоҳида иловалар даври тугамоқдами? Telegram чатларида тўғридан-тўғри ишлайдиган янги имконият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Telegram 13.2 янгиланиши доирасида тақдим этилган ҲТMLBубблес функсияси фойдаланувчиларга чат ичида ҲТМЛ, КСС ва ЖаваСкрипт асосидаги интерактив элементларни алоҳида ойна очмасдан ишлатиш имконини беради.
- Ушбу технология мессенжерни турли хизматлар, ўйинлар, электрон тижорат ва тўлов тизимларини ўзида жамлаган ягона супер-иловага айлантириш жараёнини тезлаштирмоқда.
Telegram жамоаси илованинг навбатдаги 13.2 янгиланишида дастурлаш ва рақамли хизматлар оламида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган HTMLBubbles номли янги функцияни расман тақдим этди. Ушбу технологик янгилик туфайли эндиликда фойдаланувчилар ҳеч қандай алоҳида веб-саҳифа ёки қўшимча ойна очмасдан, бевосита чат хабарларининг ичида HTML, CSS ва JavaScript асосида яратилган интерактив элементларни бир зумда ишга туширишлари мумкин.
Бу янгиланиш Telegram’нинг оддий мессенжер мақомидан чиқиб, кундалик ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олувчи улкан «супер-илова»га (SuperApp) айланиш жараёнини янада тезлаштирмоқда.
Telegram қандай қилиб рақамли хизматлар марказига айланди?
Сўнгги вақтларда чатлар ва гуруҳлар нафақат мулоқот майдони, балки тўлақонли бизнес ва кўнгилочар экотизимга айланиб улгурди. Бу эволюция 4 та асосий йўналишда яққол намоён бўлмоқда:
Ўйинлар ва Web3 феномени: Notcoin, Hamster Kombat, Blum каби мини-иловалар миллионлаб одамларни жалб қилди. Фойдаланувчилар иловадан чиқмаган ҳолда ўйин ўйнаш, криптовалюта ишлаш ва ўз рақамли активларини бошқариш имкониятига эга бўлди;
Электрон тижорат ва хизматлар: Дўконлар ва сервис шахобчалари учун мураккаб веб-сайт ёки алоҳида мобил илова яратишга ҳожат қолмади. Чат ичида таом буюртма қилиш, такси чақириш, кийим ва техника харид қилиш ҳамда чипталарни банд қилиш мумкин;
Тўловлар ва TON экотизими: Мессенжерга тўлиқ интеграция қилинган виртуал ҳамён (Wallet) ва TON блокчейни бир неча сония ичида ички тўловларни ўтказиш имконини бермоқда. Рақамли маҳсулотлар савдоси учун махсус жорий қилинган Telegram Stars (Юлдузлар) тизими эса молиявий жараёнларни янада соддалаштирди;
Иш ва унумдорлик воситалари (Utilities): Вазифалар бошқаруви (Task managers), интерактив тақвимлар, сўровномалар ва сунъий интеллект (AI) ёрдамчилари тўғридан-тўғри мулоқот ойнасида ишлаб, иш унумдорлигини оширмоқда.
Фойдаланувчилар ва бизнес учун қандай афзалликларга эга?
Мессенжернинг янги имкониятлари рақамли бозор иштирокчилари учун катта қулайликларни тақдим этмоқда:
Тезкорлик ва хотира тежалиши: Смартфон хотирасини тўлдириб, ўнлаб турли иловаларни юклаб олиш шарт эмас — барча зарур функциялар битта илова ичида бир зумда очилади;
Бизнес учун тежамкор ечим: iOS ёки Android учун алоҳида қиммат дастур ишлаб чиқиш ва уни тарғиб қилиш ўрнига, Telegram ичида мини-илова қуриш ҳам арзонроқ тушади, ҳам тайёр аудитория билан таъминлайди.
Сиз айни пайтда ўзингиз учун энг кўп қайси Telegram мини-иловалари ва ботларидан фойдаланмоқдасиз?
Изоҳлар 0
…