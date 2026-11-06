Алоҳида иловалар даври тугамоқдами? Telegram чатларида тўғридан-тўғри ишлайдиган янги имконият

·60·Техно
Алоҳида иловалар даври тугамоқдами? Telegram чатларида тўғридан-тўғри ишлайдиган янги имконият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Telegram 13.2 янгиланиши доирасида тақдим этилган ҲТMLBубблес функсияси фойдаланувчиларга чат ичида ҲТМЛ, КСС ва ЖаваСкрипт асосидаги интерактив элементларни алоҳида ойна очмасдан ишлатиш имконини беради.
  • Ушбу технология мессенжерни турли хизматлар, ўйинлар, электрон тижорат ва тўлов тизимларини ўзида жамлаган ягона супер-иловага айлантириш жараёнини тезлаштирмоқда.

Telegram жамоаси илованинг навбатдаги 13.2 янгиланишида дастурлаш ва рақамли хизматлар оламида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган HTMLBubbles номли янги функцияни расман тақдим этди. Ушбу технологик янгилик туфайли эндиликда фойдаланувчилар ҳеч қандай алоҳида веб-саҳифа ёки қўшимча ойна очмасдан, бевосита чат хабарларининг ичида HTML, CSS ва JavaScript асосида яратилган интерактив элементларни бир зумда ишга туширишлари мумкин.

Бу янгиланиш Telegram’нинг оддий мессенжер мақомидан чиқиб, кундалик ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олувчи улкан «супер-илова»га (SuperApp) айланиш жараёнини янада тезлаштирмоқда.

Telegram қандай қилиб рақамли хизматлар марказига айланди?

Сўнгги вақтларда чатлар ва гуруҳлар нафақат мулоқот майдони, балки тўлақонли бизнес ва кўнгилочар экотизимга айланиб улгурди. Бу эволюция 4 та асосий йўналишда яққол намоён бўлмоқда:

  • Ўйинлар ва Web3 феномени: Notcoin, Hamster Kombat, Blum каби мини-иловалар миллионлаб одамларни жалб қилди. Фойдаланувчилар иловадан чиқмаган ҳолда ўйин ўйнаш, криптовалюта ишлаш ва ўз рақамли активларини бошқариш имкониятига эга бўлди;

  • Электрон тижорат ва хизматлар: Дўконлар ва сервис шахобчалари учун мураккаб веб-сайт ёки алоҳида мобил илова яратишга ҳожат қолмади. Чат ичида таом буюртма қилиш, такси чақириш, кийим ва техника харид қилиш ҳамда чипталарни банд қилиш мумкин;

  • Тўловлар ва TON экотизими: Мессенжерга тўлиқ интеграция қилинган виртуал ҳамён (Wallet) ва TON блокчейни бир неча сония ичида ички тўловларни ўтказиш имконини бермоқда. Рақамли маҳсулотлар савдоси учун махсус жорий қилинган Telegram Stars (Юлдузлар) тизими эса молиявий жараёнларни янада соддалаштирди;

  • Иш ва унумдорлик воситалари (Utilities): Вазифалар бошқаруви (Task managers), интерактив тақвимлар, сўровномалар ва сунъий интеллект (AI) ёрдамчилари тўғридан-тўғри мулоқот ойнасида ишлаб, иш унумдорлигини оширмоқда.

Фойдаланувчилар ва бизнес учун қандай афзалликларга эга?

Мессенжернинг янги имкониятлари рақамли бозор иштирокчилари учун катта қулайликларни тақдим этмоқда:

  • Тезкорлик ва хотира тежалиши: Смартфон хотирасини тўлдириб, ўнлаб турли иловаларни юклаб олиш шарт эмас — барча зарур функциялар битта илова ичида бир зумда очилади;

  • Бизнес учун тежамкор ечим: iOS ёки Android учун алоҳида қиммат дастур ишлаб чиқиш ва уни тарғиб қилиш ўрнига, Telegram ичида мини-илова қуриш ҳам арзонроқ тушади, ҳам тайёр аудитория билан таъминлайди.

Сиз айни пайтда ўзингиз учун энг кўп қайси Telegram мини-иловалари ва ботларидан фойдаланмоқдасиз?

TelegramHTMLBubblesTONTelegram Stars
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимдаФутбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда4 ноябр 10:57Аптоиде иловалар дўкони АҚШда расман Google Playга қайтдиАптоиде иловалар дўкони АҚШда расман Google Playга қайтди10 август 23:53WhatsApp гуруҳли чатларида тартиб ўрнатишга ёрдам берувчи янги функциялар тақдим этилдиWhatsApp гуруҳли чатларида тартиб ўрнатишга ёрдам берувчи янги функциялар тақдим этилди5 август 15:28Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирди18 август 22:24Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқда1 август 02:26МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиМагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этди20 август 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари