Higgsfield асосчиси Алекс Машрабов Қозоғистон фуқароси бўлди

·55·Дунё
Higgsfield асосчиси Алекс Машрабов Қозоғистон фуқароси бўлди

Higgsfield AI компанияси ҳаммуассиси ва бош директори Алекс Машрабов Қозоғистон фуқаролигини қабул қилди. Мамлакат президенти Қосим-Жомарт Тоқаев тегишли фармонни 30 октябрь куни имзолаган. Бу ҳақда Қозоғистон сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.

Қозоғистон паспортини Машрабовга вазирнинг ўзи топширган. Мадиевнинг айтишича, мамлакат халқаро миқёсда рақобатлаша оладиган сунъий интеллект мутахассислари ва технологик лойиҳаларни ўз экотизимига жалб этишдан манфаатдор.

Алекс Машрабов сунъий интеллект ёрдамида тасвир ва видеолар яратиш имконини берувчи Higgsfield AI платформасининг ҳаммуассиси ҳисобланади. Ушбу компанияга Машрабов Ерзат Дулат билан биргаликда асос солган.

Тадбиркорнинг оилавий илдизлари Ўзбекистон билан боғлиқ. Унинг отаси Ўзбекистондан. Бироқ Машрабов Қозоғистон фуқаролигини қабул қилишидан аввал қайси давлат паспортига эга бўлгани ҳақида очиқ манбаларда аниқ маълумот йўқ.

Алекс МашрабовHiggsfield AIҚосим-Жомарт ТоқаевЖаслан Мадиев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!11 сентябр 08:00Қозоғистон “Дўстлик” орқали нефть экспортини қайта тикламоқчи: Москвага сўров юборилдиҚозоғистон “Дўстлик” орқали нефть экспортини қайта тикламоқчи: Москвага сўров юборилди4 ноябр 22:57«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши11 сентябр 14:57Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олди22 сентябр 08:43Қозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилганҚозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилган30 сентябр 23:18Грузияда 13 ёшли Озарбайжон фуқароси эгизак фарзандли бўлдиГрузияда 13 ёшли Озарбайжон фуқароси эгизак фарзандли бўлди3 октябр 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди