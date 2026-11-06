Битта ўйинда 53 та қизил карточка: Бразилияда футбол тарихидаги мутлақ рекорд ўрнатилди

·0·Спорт
Битта ўйинда 53 та қизил карточка: Бразилияда футбол тарихидаги мутлақ рекорд ўрнатилди

Бразилия футболи майдонида жаҳон спорти тарихида мисли кўрилмаган воқеа юз берди. Минас-Жерайс штати чемпионати иккинчи дивизиони доирасидаги 20 ёшгача бўлган жамоалар ўртасидаги ярим финал беллашуви ҳақиқий тўполон ва тартибсизликка айланиб кетди. CNN Brasil маълумотларига кўра, учрашув давомида бош ҳакам нақд 53 та қизил карточка кўрсатиб, футбол тарихидаги мутлақ рекордни янгилади.

Оддий гол нишонлашдан бошланган даҳанаки жанг иккала жамоа ўйинчилари, захира ўриндиғи ва мураббийлар штаби ўртасидаги оммавий муштлашувга уланиб кетди.

Барчаси 54-дақиқадаги провокациядан бошланди

Учрашув аввалида ҳеч нарса бу қадар кенг кўламли можародан дарак бермаган эди:

  • Провокация ва жанжал: 54-дақиқада «Маморе» жамоаси футболчиси Дави рақиб дарвозасини ишғол қилгач, хурсандчилик қилиш ўрнига «Уберландия» ўйинчиларини оғзаки тарзда ҳақорат қилди;

  • Назоратдан чиққан тўполон: Бунга жавобан рақиб футболчилари ташланди ва майдонда бир зумда иккала жамоа аъзолари, захира футболчилари ҳамда мураббийлар иштирокида шафқатсиз оммавий муштлашув бошланди.

Ҳакамнинг қарори: 53 нафар четлатиш ва полицияга ариза

Бош ҳакам Фернандо Патрик тартибсизликни тўхтатиш ва майдонни тозалаш мақсадида қатъий қарорлар қабул қилди:

  • Майдондан ҳайдалганлар рўйхати: Ҳакам «Маморе» клубининг 21 нафар, «Уберландия»нинг эса 22 нафар футболчисини тўлиқ четлатди. Бундан ташқари, жанжалга аралашган ҳар икки жамоадан яна 8 нафар мураббий ва 2 нафар менеджер ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка билан жазоланди — жами 53 киши;

  • Ўйиннинг бекор қилиниши: Ҳодисадан сўнг рефери учрашувни «Маморе» фойдасига 3:1 ҳисобида тўхтатишга қарор қилди ва расмий протоколда таркиблар тарқаб кетгани туфайли ўйинни давом эттиришнинг имкони қолмаганини қайд этди;

  • Полиция аралашуви: Шунингдек, ҳакам Фернандо Патрик «Уберландия» клуби менеджери томонидан бевосита ўзига нисбатан бўлган жиддий босим ва таҳдидлар сабабли полиция маҳкамасига расмий ариза топширди.

15 йиллик Аргентина рекорди тарихга айланди

Мазкур воқеа жаҳон футболидаги энг кўп қизил карточка кўрсатилган ўйин сифатида тарихга кирди:

  • Аввалги рекорд: Бунгача бўлган энг шов-шувли кўрсаткич 2011 йил 27 февраль куни қайд этилган эди. Ўшанда Аргентина чемпионатининг бешинчи дивизионида «Атлетико Клейпол» ва «Викториано Аренас» жамоалари ўртасидаги баҳсда ҳакам жами 36 нафар кишини майдондан четлатган эди;

  • Янги тарихий антирекорд: Бразилиядаги ярим финал эса 53 та четлатиш билан аввалги рекордни катта фарқ билан янгилаб, футбол шелномасининг энг қора саҳифаларидан бирига айланди.

Бразилия футболиМамореУберландияФернандо Патрик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди21 сентябр 06:39Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилдиСобиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди23 сентябр 07:04«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди21 сентябр 10:28Месси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилдиМесси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилди25 июл 09:07Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олди20 август 12:58«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...16 сентябр 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози