Битта ўйинда 53 та қизил карточка: Бразилияда футбол тарихидаги мутлақ рекорд ўрнатилди
Бразилия футболи майдонида жаҳон спорти тарихида мисли кўрилмаган воқеа юз берди. Минас-Жерайс штати чемпионати иккинчи дивизиони доирасидаги 20 ёшгача бўлган жамоалар ўртасидаги ярим финал беллашуви ҳақиқий тўполон ва тартибсизликка айланиб кетди. CNN Brasil маълумотларига кўра, учрашув давомида бош ҳакам нақд 53 та қизил карточка кўрсатиб, футбол тарихидаги мутлақ рекордни янгилади.
Оддий гол нишонлашдан бошланган даҳанаки жанг иккала жамоа ўйинчилари, захира ўриндиғи ва мураббийлар штаби ўртасидаги оммавий муштлашувга уланиб кетди.
Барчаси 54-дақиқадаги провокациядан бошланди
Учрашув аввалида ҳеч нарса бу қадар кенг кўламли можародан дарак бермаган эди:
Провокация ва жанжал: 54-дақиқада «Маморе» жамоаси футболчиси Дави рақиб дарвозасини ишғол қилгач, хурсандчилик қилиш ўрнига «Уберландия» ўйинчиларини оғзаки тарзда ҳақорат қилди;
Назоратдан чиққан тўполон: Бунга жавобан рақиб футболчилари ташланди ва майдонда бир зумда иккала жамоа аъзолари, захира футболчилари ҳамда мураббийлар иштирокида шафқатсиз оммавий муштлашув бошланди.
Ҳакамнинг қарори: 53 нафар четлатиш ва полицияга ариза
Бош ҳакам Фернандо Патрик тартибсизликни тўхтатиш ва майдонни тозалаш мақсадида қатъий қарорлар қабул қилди:
Майдондан ҳайдалганлар рўйхати: Ҳакам «Маморе» клубининг 21 нафар, «Уберландия»нинг эса 22 нафар футболчисини тўлиқ четлатди. Бундан ташқари, жанжалга аралашган ҳар икки жамоадан яна 8 нафар мураббий ва 2 нафар менеджер ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка билан жазоланди — жами 53 киши;
Ўйиннинг бекор қилиниши: Ҳодисадан сўнг рефери учрашувни «Маморе» фойдасига 3:1 ҳисобида тўхтатишга қарор қилди ва расмий протоколда таркиблар тарқаб кетгани туфайли ўйинни давом эттиришнинг имкони қолмаганини қайд этди;
Полиция аралашуви: Шунингдек, ҳакам Фернандо Патрик «Уберландия» клуби менеджери томонидан бевосита ўзига нисбатан бўлган жиддий босим ва таҳдидлар сабабли полиция маҳкамасига расмий ариза топширди.
15 йиллик Аргентина рекорди тарихга айланди
Мазкур воқеа жаҳон футболидаги энг кўп қизил карточка кўрсатилган ўйин сифатида тарихга кирди:
Аввалги рекорд: Бунгача бўлган энг шов-шувли кўрсаткич 2011 йил 27 февраль куни қайд этилган эди. Ўшанда Аргентина чемпионатининг бешинчи дивизионида «Атлетико Клейпол» ва «Викториано Аренас» жамоалари ўртасидаги баҳсда ҳакам жами 36 нафар кишини майдондан четлатган эди;
Янги тарихий антирекорд: Бразилиядаги ярим финал эса 53 та четлатиш билан аввалги рекордни катта фарқ билан янгилаб, футбол шелномасининг энг қора саҳифаларидан бирига айланди.
Изоҳлар 0
…