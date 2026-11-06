Google Gemini Omni 1.2 Flash’ни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Google компанияси 15 сониягача бўлган видеоларни яратиш ва таҳрирлаш имконини берувчи Gemini Омни 1.2 Флаш сунъий интеллект моделини тақдим этди.
- Янги модел аввалги версияга қараганда узунроқ роликлар яратиш, тасвирдаги деталларни изчил сақлаш ҳамда табиий нутқ ва камера ҳаракатларини яхшилаш функсияларига эга.
- 720p сифатда бир сониялик видео яратиш нархи 0,07 долларни ташкил этиб, бу аввалги версиядан 30 фоизга арзонроқдир.
Google компанияси видео яратиш учун мўлжалланган Gemini Omni 1.2 Flash сунъий интеллект моделини тақдим этди. Янги модел 15 сониягача бўлган видеоларни яратиш, тайёр роликларни суҳбат орқали таҳрирлаш ва тасвирлардаги деталларни изчил сақлаш имкониятларига эга, деб хабар беради Google расмий блоги.
Янги модель аввалги Omni 1.1 версиясига нисбатан узунроқ видеолар ярата олади. Агар олдинги версияда ролик давомийлиги 10 сония билан чекланган бўлса, энди 3 сониядан 15 сониягача бўлган видеоларни бир сониялик қадам билан белгилаш мумкин.
Моделнинг асосий имкониятлари:
• Видео таҳрирлаш: фойдаланувчи тайёр роликни қайтадан яратмасдан, суҳбат давомида унга ўзгартириш киритиши мумкин. Масалан, фонни алмаштириш, ёритишни ўзгартириш ёки тасвир форматини мослаштириш мумкин.
• Деталларни сақлаш: модель берилган намунадаги қаҳрамонлар, кийимлар, маҳсулот қадоқлари ва бренд рангларини видеонинг бошидан охиригача бир хил сақлашга ҳаракат қилади.
• Табиий нутқ: бир нечта қаҳрамон иштирокидаги саҳналарда овозларни тўғри тақсимлаш, лаб ҳаракатларини нутққа мослаштириш ва суҳбатни табиийроқ яратиш имкониятлари яхшиланган.
• Камера ҳаракатлари: узлуксиз камера ҳаракатлари, яқинлашиш ва узоқлашиш каби эффектларни камроқ узилишлар билан яратиш мумкин.
Google янги моделнинг нархини ҳам пасайтирди. Gemini Omni 1.2 Flash орқали 720p сифатда бир сониялик видео яратиш қиймати 0,07 долларни ташкил этади. Бу аввалги версияга нисбатан 30 фоиз арзон.
Модель Gemini API ва Google Cloud платформаларида ишлаб чиқариш учун умумий фойдаланишга очилди. Шунингдек, у Google Vids, Flow, Gemini иловаси ва Google Ads хизматларига ҳам босқичма-босқич жорий этилмоқда.
Изоҳлар 0
…