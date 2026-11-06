Google Gemini Omni 1.2 Flash’ни тақдим этди

·41·Техно
Google Gemini Omni 1.2 Flash’ни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Google компанияси 15 сониягача бўлган видеоларни яратиш ва таҳрирлаш имконини берувчи Gemini Омни 1.2 Флаш сунъий интеллект моделини тақдим этди.
  • Янги модел аввалги версияга қараганда узунроқ роликлар яратиш, тасвирдаги деталларни изчил сақлаш ҳамда табиий нутқ ва камера ҳаракатларини яхшилаш функсияларига эга.
  • 720p сифатда бир сониялик видео яратиш нархи 0,07 долларни ташкил этиб, бу аввалги версиядан 30 фоизга арзонроқдир.

Google компанияси видео яратиш учун мўлжалланган Gemini Omni 1.2 Flash сунъий интеллект моделини тақдим этди. Янги модел 15 сониягача бўлган видеоларни яратиш, тайёр роликларни суҳбат орқали таҳрирлаш ва тасвирлардаги деталларни изчил сақлаш имкониятларига эга, деб хабар беради Google расмий блоги.

Янги модель аввалги Omni 1.1 версиясига нисбатан узунроқ видеолар ярата олади. Агар олдинги версияда ролик давомийлиги 10 сония билан чекланган бўлса, энди 3 сониядан 15 сониягача бўлган видеоларни бир сониялик қадам билан белгилаш мумкин.

Моделнинг асосий имкониятлари:

• Видео таҳрирлаш: фойдаланувчи тайёр роликни қайтадан яратмасдан, суҳбат давомида унга ўзгартириш киритиши мумкин. Масалан, фонни алмаштириш, ёритишни ўзгартириш ёки тасвир форматини мослаштириш мумкин.

• Деталларни сақлаш: модель берилган намунадаги қаҳрамонлар, кийимлар, маҳсулот қадоқлари ва бренд рангларини видеонинг бошидан охиригача бир хил сақлашга ҳаракат қилади.

• Табиий нутқ: бир нечта қаҳрамон иштирокидаги саҳналарда овозларни тўғри тақсимлаш, лаб ҳаракатларини нутққа мослаштириш ва суҳбатни табиийроқ яратиш имкониятлари яхшиланган.

• Камера ҳаракатлари: узлуксиз камера ҳаракатлари, яқинлашиш ва узоқлашиш каби эффектларни камроқ узилишлар билан яратиш мумкин.

Google янги моделнинг нархини ҳам пасайтирди. Gemini Omni 1.2 Flash орқали 720p сифатда бир сониялик видео яратиш қиймати 0,07 долларни ташкил этади. Бу аввалги версияга нисбатан 30 фоиз арзон.

Модель Gemini API ва Google Cloud платформаларида ишлаб чиқариш учун умумий фойдаланишга очилди. Шунингдек, у Google Vids, Flow, Gemini иловаси ва Google Ads хизматларига ҳам босқичма-босқич жорий этилмоқда.

FlowGoogleGemini Omni 1.2 FlashСунъий интеллектВидео генерация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Gemini 4 Carbon моделини тақдим этдиGoogle Gemini 4 Carbon моделини тақдим этди29 октябр 09:25SpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқарди2 октябр 02:27Сатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилдиСатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилди1 октябр 17:27Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратадиGoogle сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади25 сентябр 05:27Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтди21 сентябр 19:30АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфи11 сентябр 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари