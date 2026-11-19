Ламин Ямалнинг 4 ёшли укаси машҳур бренд рекламасининг юзига айланди
Испания футбол терма жамоаси ва “Барселона” клубининг ёш юлдузи Ламин Ямалнинг укаси Кейн ҳам омма эътиборига тушмоқда. Атиги 4 ёшда бўлган болакай шу ой бошланган “Босс” мода брендининг янги реклама кампаниясида иштирок этиб, унинг юзига айланди.
Кейн бренднинг янги коллекциясига мансуб кийимларда суратга тушмоқда. Унинг реклама лойиҳасида қатнашиши ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотди. Ҳали боғча ёшидаги болакайнинг машҳур халқаро бренд билан ҳамкорлик қилаётгани кўпчилик учун кутилмаган янгилик бўлди.
Айни пайтда унинг акаси Ламин Ямал футбол майдонидаги муваффақиятлари билан дунё эътиборини қозонган. Энди эса оиланинг яна бир вакили мода оламида ўзини намоён қила бошлади.
Қизиғи, Кейннинг реклама соҳасидаги илк қадамлари акасининг футболчилик фаолияти билан таққосланмоқда. Албатта, тўрт ёшли болакайнинг келажакдаги йўли ҳақида ҳозирча бирор хулоса қилишга эрта. Бироқ унинг машҳур бренд кампаниясида иштирок этиши аллақачон эътиборга молик воқеага айланди.
Эҳтимол, Ламин Ямал ҳам укасининг бу қадар эрта машҳурликка эришишини тасаввур қилмагандир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…