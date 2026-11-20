Премьер-лига 2027/2028 мавсум саналарини тасдиқлади: чемпионат қачон бошланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигаси 2027/2028 йилги мавсуми 2027 йил 13 августда бошланиб, 2028 йил 21 майда якунланиши тасдиқланди.
- Янги тақвим футболчиларнинг жисмоний тикланиши учун 75 кунлик ёзги таътилни ҳамда Рождество ва Янги йил байрамлари даврида ўйинлар орасида камида 60 соатлик танаффусни назарда тутади.
- Чемпионат давомида жами 33 та дам олиш кунларига тўғри келадиган тур ва ҳафта ўртасида ўтказиладиган 5 та тур режалаштирилган.
Англия Премьер-лигаси 2027/2028 йилги мавсумнинг расмий тақвимини тасдиқлади. Янги чемпионат 13 август куни старт олади, сўнгги тур учрашувлари эса 2028 йил 21 майда ўтказилади. Тақвимни шакллантиришда футболчиларнинг дам олиши, қишки байрамлар давридаги ўйинлар зичлиги ва халқаро мусобақалар билан боғлиқ омиллар ҳам ҳисобга олинган.
Премьер-лиганинг расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, 2027/2028 йилги чемпионат 2027 йил 13 август, жума куни бошланади. Мавсумнинг якуний тури эса 2028 йил 21 май куни бўлиб ўтади.
Одатдагидек, чемпионатнинг сўнгги туридаги барча учрашувлар бир вақтда старт олади. Бу эса мавсумнинг ҳал қилувчи босқичида чемпионлик, Европа мусобақалари йўлланмалари ва турнир жадвалидаги бошқа муҳим ўринлар учун курашда жамоаларга тенг шароит яратишга хизмат қилади.
Футболчиларга 75 кунлик дам олиш имконияти
Янги тақвимнинг муҳим жиҳатларидан бири — 2026/2027 йилги мавсум якунланганидан кейин футболчиларга тўлиқ 75 кун дам олиш имконияти берилиши.
Премьер-лига раҳбарияти мавсумлар оралиғидаги танаффусни сақлаш орқали футболчиларнинг жисмоний тикланиши учун зарур шароит яратишга эътибор қаратган. Бу, айниқса, бир мавсум давомида миллий чемпионат, кубок мусобақалари, Европа турнирлари ва терма жамоалар сафида кўплаб учрашувларда иштирок этадиган футболчилар учун муҳим.
Шунингдек, 2027/2028 йилги Премьер-лига мавсуми UEFA Чемпионлар лигасининг финал учрашувидан бир ҳафта олдин якунланади. Бу ҳам Европа мусобақалари тақвими билан боғлиқ режалаштиришда ҳисобга олинган жиҳатлардан бири.
33 та дам олиш куни ва ҳафта ўртасидаги 5 та тур
2027/2028 йилги чемпионат тақвимида 33 та дам олиш кунларига тўғри келадиган тур ва ҳафта ўртасида ўтказиладиган 5 та тур режалаштирилган.
Бундай тақвим клубларнинг мавсум давомидаги ўйин юкламасини тақсимлаш, турли мусобақаларда иштирок этадиган жамоалар учун режалаштириш имкониятларини яхшилашга қаратилган.
Премьер-лигадаги клублар бир вақтнинг ўзида миллий чемпионат, Англия кубоги, Лига кубоги ва Европа мусобақаларида иштирок этиши мумкин. Шу сабабли турлар орасидаги вақт, тикланиш имконияти ва ўйинлар зичлиги футболчиларнинг ҳолатига бевосита таъсир кўрсатади.
Рождество ва Янги йил даврида 60 соатдан кам бўлмаган танаффус
Премьер-лига янги мавсум тақвимида қишки байрамлар давридаги ўйинлар орасидаги вақтга ҳам алоҳида эътибор қаратган.
Рождество ва Янги йил байрамлари даврида иккита тур ўртасидаги танаффус 60 соатдан кам бўлмайди. Бу қарор футболчиларнинг жисмоний тикланишига кўпроқ вақт ажратиш ва қишки даврда ўйинлар зичлигини камайтириш мақсадида қабул қилинган.
Англия футболида байрамлар даври одатда чемпионатнинг энг серқатнов босқичларидан бири ҳисобланади. Қисқа вақт оралиғида бир нечта учрашув ўтказилиши клублар учун жиддий жисмоний юклама келтириб чиқаради. Янги тақвимда эса турлар орасидаги танаффусни белгиланган меъёрдан камайтирмаслик орқали футболчиларнинг тикланишига шароит яратиш кўзда тутилган.
Шу тариқа, 2027/2028 йилги Англия Премьер-лигаси мавсуми 13 августда бошланиб, 2028 йил 21 майда якунланади. Янги тақвим нафақат чемпионатнинг асосий саналарини белгилаб берди, балки мавсум давомида футболчиларнинг дам олиши ва ўйинлар зичлигини бошқаришга қаратилган чораларни ҳам ўз ичига олди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…