Александр Овечкин 15 ўйиндан бери гол урмаяпти: россиялик хоккейчи антирекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Вашингтон Кепиталз» ҳужумчиси Александр Овечкин NXЛдаги фаолиятида илк бор 15 та учрашувдан иборат голсиз серияни қайд этиб, шахсий антирекорд ўрнатди.
- 41 ёшли хоккейчи «Баффало Сейбрз»га қарши баҳсда гол ура олмаган бўлса-да, битта голли узатмани амалга оширди.
- У охирги марта 11 октябр куни «Сиетл»га қарши ўйинда рақиб дарвозасини ишғол қилган эди.
Александр Овечкиннинг НХЛдаги фаолиятида илк бор голсиз серияси 15 та учрашувга етди. 41 ёшли «Вашингтон Кэпиталз» ҳужумчиси навбатдаги беллашувда гол ура олмади, бироқ голли узатма билан жамоасига ёрдам берди. Россиялик хоккейчининг бу натижаси унинг профессионал фаолиятидаги шахсий антирекордга айланди.
«Вашингтон Кэпиталз» НХЛ мунтазам чемпионати доирасида «Баффало Сэйбрз»га қарши баҳсда 3:6 ҳисобида мағлуб бўлди. Ушбу учрашувда Александр Овечкин битта голли узатмани амалга оширган бўлса-да, рақиб дарвозасини ишғол эта олмади.
Шу тариқа, машҳур ҳужумчининг голсиз серияси кетма-кет 15 та учрашувга етди. НХЛ матбуот хизмати маълумотига кўра, бу Овечкиннинг лигадаги бутун фаолияти давомидаги энг узоқ голсиз серияси ҳисобланади.
Овечкин қачон охирги марта шайба киритган?
41 ёшли хоккейчи сўнгги бор 11 октябрь куни «Сиэтл»га қарши учрашувда гол урган эди. Аммо ўша беллашувда ҳам «Вашингтон» 3:5 ҳисобида мағлуб бўлган.
Шундан кейин Овечкин иштирок этган 15 та учрашувда рақиб дарвозасига шайба кирита олмади. Бу вақт давомида у голли узатмалар орқали жамоасига ёрдам беришда давом этди, аммо шахсий голлар ҳисобини ошириш имкониятидан фойдалана олмади.
НХЛда 22-мавсумини ўтказаётган Овечкиннинг жорий чемпионатдаги статистикаси ҳозирча 6 очкони ташкил этмоқда. Унинг ҳисобида 1 та гол ва 5 та голли узатма мавжуд.
Овечкин ва Гретцки ўртасидаги тарихий рақобат
Голсиз серияга қарамай, Александр Овечкин НХЛ тарихидаги энг сермаҳсул хоккейчилардан бири бўлиб қолмоқда. Стэнли кубоги плей-офф учрашувларини ҳам ҳисобга олганда, у урилган голлар сони бўйича Уэйн Гретцкидан ортда турибди.
НХЛ тарихидаги голлар ҳисоботи:
Уэйн Гретцки Канада хоккейчиси — 1016 та гол;
Александр Овечкин россиялик хоккейчи — 1007 та гол (мунтазам чемпионат ва плей-офф).
Овечкин мунтазам чемпионатларда 930 та гол урган. Плей-оффдаги шайбаларини ҳам ҳисобга олганда, унинг умумий натижаси 1007 тага етган.
Бу кўрсаткич россиялик хоккейчини Гретцкининг тарихий натижасига янада яқинлаштирган. Бироқ жорий мавсумдаги голсиз серия ва Овечкиннинг ёши туфайли унинг кейинги натижалари хоккей мухлислари учун алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.
Овечкиннинг НХЛдаги сўнгги мавсуми бўладими?
Берилган маълумотларга кўра, бу мавсум россиялик ҳужумчининг НХЛдаги сўнгги мавсуми бўлади. Агар шундай бўлса, Овечкин фаолиятининг якуний босқичида Гретцкининг умумий голлар рекордига қанчалик яқинлашиши хоккей оламидаги энг қизиқ мавзулардан бирига айланади.
15 та учрашувдан бери гол ура олмаётган Овечкин учун навбатдаги беллашувлар нафақат жамоа натижаси, балки шахсий тарихий кўрсаткичлар нуқтайи назаридан ҳам муҳим бўлади. Унинг голсиз серияни қачон тўхтатиши ва фаолиятининг сўнгги мавсумида яна қандай натижалар қайд этиши мухлислар диққат марказида қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…