Мактабларда янги ўқув йили қачондан бошланиши айтилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистондаги умумтаълим мактабларида 2026–2027-ўқув йилининг бошланиш санаси маълум қилинди. Бу ҳақда Мактаб ва мактабгача таълим вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, янги ўқув йилида дарслар 2 сентябрь, чоршанба куни бошланади. Ўқувчилар шу кундан бошлаб янги чорак ва таълим жараёнини бошлайди.
Шунингдек, бу йил мактабларнинг биринчи синфига қабул қилинадиган 795 мингдан ортиқ болага “Президент совғаси” топширилади. Тўплам 12 турдаги ўқув қуролларидан иборат бўлади.
Мазкур совғалар янги ўқув йилини бошлаётган кичик ўқувчилар учун анъанавий тарзда тақдим этилади. Биринчи синф ўқувчилари янги ўқув қуроллари билан таъминланиши уларнинг таълим жараёнига мослашишига ҳам ёрдам беради.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…