Шавкат Мирзиёев Осиё велоспорт конфедерациясининг олий мукофоти билан тақдирланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев велоспортни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун Осиё велоспорт конфедерациясининг олий фахрий мукофоти билан тақдирланди.
- Халқаро велосипедчилар иттифоқи президенти Давид Лаппартян билан учрашувда мамлакатимизда спорт инфратузилмасини яхшилаш ва ёшларни жалб қилиш масалалари муҳокама қилинди.
2026 йил 27 ноябрь куни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Халқаро велосипедчилар иттифоқи (UCI) президенти Давид Лаппартьянни қабул қилди. Учрашув давомида Ўзбекистон ва ушбу нуфузли халқаро спорт ташкилоти ўртасидаги шерикликни янада кенгайтириш масалалари атрофлича муҳокама қилинди.
Ўзбекистондаги ислоҳотлар эътирофи ва қўшма режалар
Музокаралар чоғида Давид Лаппартьян мамлакатимизда велоспорт ва паравелоспорт йўналишларида қўлга киритилаётган ютуқларга юксак баҳо берди. Шунингдек, замонавий спорт инфратузилмасини барпо этиш ҳамда ёшларни велоспортга кенг жалб қилиш борасида амалга оширилаётган ишларни алоҳида эътироф этди.
Учрашувда томонлар келгусидаги ҳамкорликнинг асосий устувор йўналишларини белгилаб олдилар:
Йўналиш
Муҳокама қилинган асосий ташаббуслар ва режалар
Кадрлар ва спортчилар тайёрлаш
Спортчиларни профессионал тайёрлаш ва мураббийлар малакасини ошириш бўйича қўшма дастурларни йўлга қўйиш
Минтақавий марказ очиш
Тошкент шаҳрида Жаҳон велоспорт марказининг минтақавий филиалини очиш истиқболларини кўриб чиқиш
Халқаро мусобақалар
Қўшма «йўл харитаси» доирасида Ўзбекистонда йирик халқаро велоспорт тадбирлари ва мусобақаларини ўтказиш
Осиё велоспорт конфедерациясининг олий фахрий мукофоти
Учрашув якунида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев велоспортни ривожлантириш ва оммалаштиришга қўшган катта ҳиссаси учун Осиё велоспорт конфедерациясининг олий фахрий мукофоти — «Президент мукофоти»ни қабул қилиб олди.
Сизнингча, Тошкентда Жаҳон велоспорт марказининг минтақавий филиали очилиши ўзбек велоспортини жаҳон миқёсида янги босқичга олиб чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг халқаро майдондаги ютуқларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…