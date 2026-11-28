Бошидаги жуни қирқилган итнинг ғалати кўриниши интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди
Бошидаги жуни қирқиб ташланганидан сўнг ноодатий кўринишга кириб қолган итнинг суратлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Тасвирлар қисқа вақт ичида юз минглаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Суратларда итнинг танаси, бурни ва оғиз атрофи қалин қора жун билан қопланганини, бошининг юқори қисми эса бутунлай қирқилганини кўриш мумкин. Натижада унинг боши инсон бош суягини эслатувчи ғалати шаклга кирган.
Бу кўриниш кўпчиликка видеоўйин қаҳрамони ёки фантастик фильмлардаги ғайриоддий мавжудотларни эслатди.
Суратларни жойлаган фойдаланувчи ҳазил аралаш: «Итимнинг бошидаги жунни қирқиб ташлагандим. Ҳозир у шунчалик ғалати кўриняптики, ҳатто тунда ухлай олмаяпман», — деб ёзган.
Пост интернетда тез оммалашиб, 400 мингдан ортиқ “лайк” тўплаган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…