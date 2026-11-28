Германияда яшовчи 10 ёшли ўзбекистонлик ихтирочи халқаро танловда ғолиб бўлди
Германияда истиқомат қилувчи 10 ёшли Илмиёр Садриддинов чиқиндиларни йиғувчи робот яратиб, “mb21” мультимедиа танловида ғолибликни қўлга киритди. Ёш ихтирочи 200 дан ортиқ рақибини ортда қолдирди.
Илмиёр Дрезден шаҳрида ўтказилган танловда ўзи ишлаб чиққан “AIMER” роботини намойиш этди. Қурилма оммавий тадбирларда мустақил ҳаракатланиб, одамлардан бўш пластик идишларни махсус бўлимига ташлашни сўрайди. Бундан ташқари, овоз орқали экологияга оид маълумотлар ва ҳазилларни ҳам айтиб беради.
Робот картон, қайта ишланган материаллар ҳамда “LEGO Spike” тўплами ёрдамида ясалган. Энг эътиборлиси, унинг дастурий таъминотини ҳам Илмиёрнинг ўзи яратган. Ҳакамлар ёш ихтирочининг лойиҳани мустақил ишлаб чиқиб, тайёр прототип ҳолига келтирганини юқори баҳолаган.
Маълумот учун, “mb21” Германияда 25 ёшгача бўлган ёшлар ўртасида ўтказиладиган мультимедиа танлови ҳисобланади. Бу йил мусобақа 28-марта ташкил этилиб, ғолибларга жами 11 минг евро мукофот пули ажратилган.
Илмиёр ютган пулини робот имкониятларини кенгайтиришга сарфламоқчи. У “АИМЕР”га камера ва чиқиндиларни турларига қараб саралайдиган махсус механизм ўрнатишни режалаштирган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…