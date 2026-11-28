Юзлаб личинкалар улкан илонга ўхшаш занжир ҳосил қилиб, биргаликда ҳаракатланди
Ғайриоддий табиий ҳодиса тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотди. Тасвирларда юзлаб майда организмлар бир-бирига зич ёпишиб, узун занжир шаклида ёғоч сирт бўйлаб ҳаракатланаётгани кўринади. Бу манзара илк қарашда улкан илон ёки яхлит бир жонзотни эслатади.
Ноодатий кўриниш маҳаллий аҳолини ҳайратга солиб, ҳодисанинг келиб чиқиши ҳақида турли тахминларни юзага келтирди. Айримлар буни номаълум паразитлар, бошқалар эса камёб тропик жонзотлар билан боғлади.
Бироқ мутахассислар бу ҳолатнинг табиий изоҳи борлигини таъкидламоқда. Энтомологларга кўра, видеода замбуруғ чивинлари (Sciaridae оиласи) личинкаларининг оммавий ҳаракати акс этган. Улар янги яшаш жойига кўчиш вақтида шу тарзда узун гуруҳ ҳосил қилиши мумкин.
Бундай ҳаракатланиш личинкаларга бир нечта жиҳатдан фойда беради: зич гуруҳ йиртқичлардан ҳимояланишга, тананинг қуриб қолиш хавфини камайтиришга ва энергияни тежашга ёрдам беради. Натижада улар биргаликда анча самарали ҳаракатлана олади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…