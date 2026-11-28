Тошкентда ота героинни 3 ёшли фарзандининг шапкасига яширгани аниқланди
Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида гиёҳвандлик моддасини ички ишлар ходимларидан яшириш учун уни 3 ёшли фарзандининг бош кийимига жойлаган эркак ушланди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси хабар берди.
Маълум қилинишича, «Хавфсиз ва соғлом юрт» кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирлари давомида туманда ҳаракатланаётган Tracker русумли автомобиль тўхтатилган. Ҳайдовчининг хатти-ҳаракатлари ходимларда шубҳа уйғотган.
Автомобиль текширилганда, унда бўлган эркакнинг 3 ёшли фарзанди бош кийими ичига яширилган героин моддаси аниқланган. Эркак гиёҳвандлик воситасини ички ишлар ходимларидан яшириш мақсадида боласининг шапкасига жойлаганини тан олган.
Мазкур ҳолат юзасидан унга нисбатан Жиноят кодексининг 273-моддаси 3-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Гумонланувчига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…