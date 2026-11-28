Ўзбекистонда маст ҳолда такроран машина ҳайдаганлар қамалиши мумкин
Агар бундай ҳаракат инсон ўлими ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, уч йилдан беш йилгача қамоқ жазоси белгиланади.
Бундан ташқари, вояга етмаганларга транспорт воситасини бошқаришга рухсат берганлик учун 50 БҲМ миқдорида жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши назарда тутилган.
Қайд этилишича, 2025 йилда 14 ёш ва ундан кичик болалар иштирокида 168 та йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган.
Тезликни оширган ҳайдовчилар учун жарималар кўпаяди
Янги қонунга мувофиқ, белгиланган тезлик меъёридан сезиларли даражада оширганлик учун ҳам жарималар миқдори оширилади.
Жумладан:
Тезликни соатига 40 километрдан ортиқ оширганлик учун 25 БҲМгача жарима;
60 километрдан ортиқ оширганлик учун 45 БҲМгача жарима;
80 километрдан ортиқ оширганлик учун 65 БҲМ жарима ҳамда олти ойга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш жазоси белгиланмоқда.
Маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида тезликни соатига 40–60 километрга ошириш билан боғлиқ 19 719 та ҳуқуқбузарлик қайд этилган.
Дрифт ва ноқонуний пойгалар ҳам эътибордан четда қолмади
Ҳужжатда йўлларда хавфли манёврлар бажариш, дрифт қилиш, ноқонуний автомобиль пойгаларида қатнашиш ва бошқа ҳаракат иштирокчиларига қасддан халақит бериш учун ҳам жавобгарликни кучайтириш кўзда тутилган.
Статистикага кўра, 2025 йилда йўл безорилиги билан боғлиқ 604 та ҳуқуқбузарлик аниқланган. 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида эса бу рақам 572 тани ташкил этган.
Сенаторларнинг таъкидлашича, ўзгартишлардан кўзланган асосий мақсад фақат жарима ва қамоқ жазоларини ошириш эмас, балки йўлларда хавфли вазиятларнинг олдини олиш, ҳайдовчилар масъулиятини кучайтириш ва инсон ҳаётини муҳофаза қилишдан иборат.
Қайд этиш жоизки, қонун 28 ноябрь куни Сенат томонидан маъқулланган. Демак, унинг кучга кириши учун белгиланган кейинги ҳуқуқий жараёнлар ҳам якунланиши лозим.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…