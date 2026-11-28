«Пари Сен-Жермен» Винисиус Жуниор бўйича қарор қабул қилди
Франциянинг «Пари Сен-Жермен» клуби Мадриднинг «Реал» жамоаси вингери Винисиус Жуниорни сотиб олиш режасидан воз кечди. Бу ҳақда таниқли футбол инсайдери Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида маълум қилди.
ПСЖ юлдуз эмас, келажак учун ёш иқтидор қидирмоқда
Манбага кўра, парижликлар ҳақиқатан ҳам жароҳат олган вингерлар (Хвича Кварацхелия ва Дезире Дуэ) ўрнини тўлдириш мақсадида таркибга янги қанот ҳужумчисини қўшиб олмоқчи. Бироқ клуб раҳбарияти ва бош мураббий Луис Энрике Винисиус даражасидаги тайёр суперюлдузни харид қилишни мақсад қилмаган.
Аксинча, ПСЖ узоқ муддатли истиқболда жамоага фойда келтирадиган, ривожланиш салоҳиятига эга ёш футболчини ўз сафига жалб этишни афзал кўрмоқда. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бразилиялик ҳужумчи катта эҳтимол билан «Реал Мадрид»ни тарк этмайди ва фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиради.
Вазият тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий ва инсайдер маълумотлари
Даъвогар сифатида тилга олинган клуб
«Пари Сен-Жермен» (Франция)
Клубнинг расмий позицияси
Винисиус Жуниорни сотиб олиш учун кураш олиб борилмайди
ПСЖнинг трансфер стратегияси
Юлдуз футболчи эмас, балки узоқ муддатли истиқболда фойда келтирадиган ёш вингер қидирилмоқда
Футболчининг келажаги
Катта эҳтимол билан «Реал Мадрид» сафида қолади
Манба
Фабрицио Романо
Сизнингча, Винисиус Жуниор «Реал Мадрид»да қолиб, фаолиятининг охиригача «қироллик клуби» шарафини ҳимоя қиладими ёки келажакда бошқа чемпионатга йўл оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи ҳамда трансфер бозоридаги энг ишончли хабарларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу мақолани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…