Микель Артета «Манчестер Сити»нинг омадсиз серияси ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Арсенал» бош мураббийи Микел Артета «Манчестер Сити»нинг Англия Премер-лигасидаги кетма-кет тўртта ғалабасиз ўйинини жамоанинг инқирози билан эмас, балки омадсизлик билан изоҳлади.
- Испаниялик мутахассис Энсо Мареска бошқарувидаги рақиб жамоа ўз ғояларини футболчиларга етказа олишини ва ўйинни яхши тушунишини таъкидлади.
Лондоннинг «Арсенал» клуби бош мураббийи Микель Артета бўлажак рақиби — «Манчестер Сити»нинг сўнгги ўйинлардаги муваффақиятсизликлари юзасидан ўз муносабатини билдирди. Эслатиб ўтамиз, «шаҳарликлар» Англия Премьер-лигасида кетма-кет тўртта учрашувдан бери ғалаба қозона олмаяпти.
«Энцо ўз ғояларини футболчиларга етказа олади»
Испаниялик мутахассис рақиб жамоанинг инқирози ҳақидаги фикрларга қўшилмаслигини таъкидлаб, Энцо Мареска бошқарувидаги «Сити»га сўнгги баҳсларда омад етишмаётганини қайд этди:
«Менимча, гап уларнинг формаси ёки ўйин сифатида эмас. Айрим баҳсларда уларга шунчаки омад кулиб боқмаяпти. Бу — таҳлилларимга асосланган шахсий фикрим. Энцо ўйинни жуда яхши тушунади, аниқ ўйин тамойилларига эга ва ўз ғояларини футболчиларга етказа олади», — дея Микель Артетанинг сўзларини Arsenal Radar келтирмоқда.
Марказий тўқнашув тафсилотлари
АПЛнинг икки етакчи клуби эртага, 29 ноябрь куни 12-тур доирасида ўзаро ҳисоб-китоб қилади:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Англия Премьер-лигаси, 12-тур
Жуфтлик
«Арсенал» — «Манчестер Сити»
Учрашув санаси ва вақти
29 ноябрь, Тошкент вақти билан соат 21:30 да
«Манчестер Сити»нинг ҳолати
АПЛда кетма-кет 4 та ўйиндан бери ғалаба қозона олмаяпти
Сизнингча, эртага бўлиб ўтадиган «Арсенал» — «Манчестер Сити» марказий тўқнашувида «шаҳарликлар» тўрт ўйинлик ғалабасиз сериясига барҳам бера оладими ёки Артета шогирдлари устун келадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда жаҳон футболидаги энг муҳим баҳсларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…