Ўзбекистонда реклама овозини баландлатган телеканалларга чора кўрилиши мумкин
Ўзбекистонда айрим телеканалларда реклама бошланиши билан овоз кескин кўтарилиши томошабинларнинг норозилигига сабаб бўлмоқда. Ушбу ҳолат юзасидан Рақобат қўмитасига ҳам кўплаб мурожаатлар келиб тушган.
Қўмита маълум қилишича, реклама блоклари овозининг теледастур ёки кўрсатув овозидан баланд бўлиши томошабинларга ноқулайлик туғдиради. Ваҳоланки, амалдаги қонунчиликда бундай ҳолатга йўл қўйилмаслиги белгиланган.
Хусусан, «Реклама тўғрисида»ги қонуннинг 27-моддасига мувофиқ, реклама ва унинг анонси овози реклама сабабли тўхтатилган теледастур ёки телекўрсатув овозидан баланд бўлмаслиги керак.
Рақобат қўмитаси мазкур талабларга риоя этилишини назорат қилади. Қоидабузарликка шубҳа туғилган ҳолларда реклама овози махсус техник воситалар ёрдамида текширилиши мумкин. Қонун талаблари бузилгани аниқланса, масъулларга нисбатан белгиланган тартибда чора кўрилади.
Шу муносабат билан қўмита телеканаллар, реклама агентликлари ва реклама тарқатувчиларни овоз баландлиги бўйича белгиланган меъёрларга амал қилишга чақирди. Шунингдек, эфирга узатилаётган рекламаларда томошабинлар қулайлиги ва манфаатларини инобатга олиш зарурлиги таъкидланди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…