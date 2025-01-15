Қуёш панеллари билан жиҳозланган Cybertruck тақдим этилди

·3.3K·Авто
Қуёш панеллари билан жиҳозланган Cybertruck тақдим этилди
Илон Маск (Elon Musk) одатда уйларнинг том қисмини қуёш батареялари сифатида ишлатишни илгари суради, аммо Tesla транспорт воситаларида ҳам ушбу энергия манбаидан фойдаланишни истисно қилмаган. Бироқ, Sunflare Solars компанияси бу борада Tesla’ни ортда қолдириб, CES 2025 кўргазмасида қуёш панеллари билан тўлиқ қопланган Cybertruck пикапини тақдим этди.

Манбаларига кўра, бу янгиланиш автомобил нархини 10 000 долларга оширади, лекин кунига 1,5 кВт қувват ишлаб чиқаришга имкон беради. Агар об-ҳаво қулай ва автомобил сиртининг тозалиги таъминланса, бу панеллар Cybertruck захирасини кунига 20 км гача ошириши мумкин. Tesla аввалроқ Cybertruck томига ўрнатиладиган қуёш панеллари билан бир кунда 24 км масофа учун энергия йиғилишини ваъда қилган эди, аммо бу имконият ҳозирча харидорлар учун тақдим этилмади.

Маскнинг сўзларига кўра, Tesla Model 3’ни қуёш панеллари билан жиҳозлашга уриниш муваффақиятсиз бўлган, чунки 2017-йилдаги технология даражаси бундай ғояни амалий қилишга имкон бермаган. Маск шунингдек, тижорат электр фургони ишлаб чиқарилган тақдирда, унинг томига ва ён панелларига қуёш элементлари ўрнатилиши мумкинлигини тахмин қилган эди, бу эса тоза ҳавода 48 км масофа босишга имкон бериши мумкин.

Sunflare Solars’нинг қуёш батареялари билан қопланган Cybertruck модели 5 кВт қувватли инвертор билан жиҳозланган. У қуёш энергиясини тортиш батареясига узатади. Бироқ бу модификация механик зарбалара сезгир ва сиртнинг ифлосланиши самарадорликни пасайтиради, бу эса амалий жиҳатдан бир қатор саволларни келтириб чиқармоқда.
Илон МаскCybertruckҚуёш ПанеллариTesla АвтомобиллариSunflare SolarsCES 2025Тесла ТранспортКибертрак ТакдимотиЭнергия МанбаиТехнология Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиБугун, 11:28Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиБугун, 10:24Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиБугун, 09:22АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиКеча, 13:28Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаКеча, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар