BYD электромобиллари 169% ўсиб, Tesla’ни ортда қолдирди

·495·Авто
BYD электромобиллари 169% ўсиб, Tesla’ни ортда қолдирди
Хитойнинг автоиндустрия гиганти BYD Европа бозорида Tesla’ни электромобил савдосида биринчи бор ортда қолдирди, деб 3DNews ва Jato Dynamics маълумотларига асосланиб хабар берди.

Апрель ойи натижаларига кўра, BYD Европада 7231 дона электромобил сотиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 169% ўсишга эришди. Шу орқали BYD биринчи марта Европа бозоридаги электр тортқили автомобили ишлаб чиқарувчилари орасида кучли ўнталикка кирди.

Бу орада Tesla’нинг Европа бозоридаги сотувлари 49% камайди — апрел ойида 7165 дона авто рўйхатдан ўтказилган. Шундай қилиб, BYD Tesla’дан атиги 66 дона машина билан озроқ устунликка эришди.

Электромобиллар бозорида етакчиликни Volkswagen сақлаб қолмоқда — апрел ойида у 23 514 авто билан бозорнинг катта улушини эгаллади (+61%). Ундан кейинги ўринларда BMW (14 867 дона), Skoda ва Audi жойлашди. Renault, Mercedes-Benz, Volvo ва Hyundai ҳам кучли ўнликка кирди, улар орасидан BYD ва Tesla охирги икки ўринни эгаллади.

Айни пайтда, BYD гибрид автомобильлари (электр тармоғига уланувчи) ҳисобига Европа бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамламоқда. Чунки уларга юқори божлар қўлланилмайди. Жами сотув ҳажмида гибридлар билан қўшиб ҳисоблаганда, BYD апрелда Европада 359% ўсиш қайд этди.

BYD’нинг бюджет хэтчбеки — Dolphin Surf (Seagull) — Европа бозорида 20 000 евро нархдан таклиф қилинмоқда. Аммо батафсил жиҳозланган моделлар 23 000 евро атрофигача етади. Бу эса Renault 5 каби маҳаллий брендлар билан рақобатда BYD учун қийинчилик туғдиради.

BYDTeslaЭлектромобилларЕвропа БозориАвтоиндустрия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиRenault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиКеча, 17:55Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликBelgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликКеча, 13:51Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Кеча, 12:53Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариРоссия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариКеча, 12:50Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиLada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиКеча, 10:53КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКеча, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди