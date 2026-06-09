Янги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигател
Audi компанияси ўзининг машҳур Q7 кроссоверининг учинчи авлодини намойиш этди. Янги модел Volvo XC90 ва Hyundai Santa Fe каби рақиблар билан курашиш учун бутунлай янгича ташқи кўриниш, футуристик салон ва юқори тортиш кучига эга V6 дизел двигателини олди. Автомобил келаси ойдан бошлаб тахминан 80 000 фунт стерлинг нархида сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Еттита ўриндиқли ушбу оилавий кроссовер Audi A5, А6 ва Q5 моделларида қўлланилган Премиум Платформ Комбустион (ППК) архитектурасига кўчди. Аввалги авлоднинг юmsҳоқ ва эгилган чизиқларидан фарқли ўлароқ, янги Audi Q7 янада қатъий ва тўғри бурчакли силуэтга эга бўлди. Бу нафақат автомобилнинг ташқи кўринишини янада салобатли қилган, балки салон ичидаги кенгликни ҳам оширишга хизмат қилган.
Янги авлод Audi Q7 дастлаб фақат 3,0 литрли V6 ТДИ дизел двигатели билан таклиф этилади. Бу Audi компаниясининг янги авлод V6 қувват қурилмаси бўлиб, у 48 вольтли юmsҳоқ гибрид тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, двигателда электр компрессор қўлланилган бўлиб, у турбинани атиги 250 миллисекундда 90 000 айланиш тезлигига чиқаради. Бу эса газ педалини босганда кечикишларсиз тезланишни таъминлайди.
Двигателнинг стандарт варианти 242 от кучи ва 500 Нм момент ишлаб чиқарса, кучайтирилган версияси 295 от кучи ва 630 Нм моментга эга. Audi муҳандисларининг таъкидлашича, янги тизим туфайли қувват узатиш характеристикаси электромобилларникига яқинлашган. 48 вольтли генератор эса кескин тезланиш вақтида қўшимча 24 от кучи билан ёрдам беради ҳамда паст тезликда двигателни ўчирган ҳолда ҳаракатланиш имконини беради.
…