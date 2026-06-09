Янги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигател

·0·Авто
Янги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигател

Audi компанияси ўзининг машҳур Q7 кроссоверининг учинчи авлодини намойиш этди. Янги модел Volvo XC90 ва Hyundai Santa Fe каби рақиблар билан курашиш учун бутунлай янгича ташқи кўриниш, футуристик салон ва юқори тортиш кучига эга V6 дизел двигателини олди. Автомобил келаси ойдан бошлаб тахминан 80 000 фунт стерлинг нархида сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Еттита ўриндиқли ушбу оилавий кроссовер Audi A5, А6 ва Q5 моделларида қўлланилган Премиум Платформ Комбустион (ППК) архитектурасига кўчди. Аввалги авлоднинг юmsҳоқ ва эгилган чизиқларидан фарқли ўлароқ, янги Audi Q7 янада қатъий ва тўғри бурчакли силуэтга эга бўлди. Бу нафақат автомобилнинг ташқи кўринишини янада салобатли қилган, балки салон ичидаги кенгликни ҳам оширишга хизмат қилган.

Янги авлод Audi Q7 дастлаб фақат 3,0 литрли V6 ТДИ дизел двигатели билан таклиф этилади. Бу Audi компаниясининг янги авлод V6 қувват қурилмаси бўлиб, у 48 вольтли юmsҳоқ гибрид тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, двигателда электр компрессор қўлланилган бўлиб, у турбинани атиги 250 миллисекундда 90 000 айланиш тезлигига чиқаради. Бу эса газ педалини босганда кечикишларсиз тезланишни таъминлайди.

Двигателнинг стандарт варианти 242 от кучи ва 500 Нм момент ишлаб чиқарса, кучайтирилган версияси 295 от кучи ва 630 Нм моментга эга. Audi муҳандисларининг таъкидлашича, янги тизим туфайли қувват узатиш характеристикаси электромобилларникига яқинлашган. 48 вольтли генератор эса кескин тезланиш вақтида қўшимча 24 от кучи билан ёрдам беради ҳамда паст тезликда двигателни ўчирган ҳолда ҳаракатланиш имконини беради.

AudiAudi Q7КроссоверАвтомобилНемис Технологияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиБореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиБугун, 10:59BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиBMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиБугун, 07:00Ford ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиFord ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиБугун, 05:51Янги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиЯнги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиБугун, 03:55ASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 23:59Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиРоссияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиКеча, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди