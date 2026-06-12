Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этади

·16·Авто
Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этади

Смартфонлар оламининг гиганти ҳисобланган Хитойнинг «Xiaomi» корпорацияси глобал автотранспорт бозоридаги мавқеини янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги улуғвор лойиҳаси устида қизғин иш олиб бормоқда. Шонли «SU7» электроседани орқали автосаноат эшикларини шиддат билан бузиб кирган бренд, эндиликда «Tesla» ҳамда «BYD» каби дунёвий рақобатчиларига жиддий зарба беришга қодир бўлган, бир марталик қувват билан рекорд даражадаги узоқ масофани босиб ўтувчи янги суперкар устида бош қотирмоқда.

Reuters ахборот агентлигининг ишончли манбаларига таяниб хабар беришича, «Xiaomi» Хитойнинг тегишли давлат назорати органлари ва регуляторларига янги автомобиль моделининг техник ҳужжатларини расман топширган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу транспорт воситаси анъанавий электромобиллардан фарқли ўлароқ, электр мотори ва ички ёнув двигатели комбинацияси (уйғунлиги) асосида ҳаракатланувчи, яъни узайтирилган ҳаракат захирасига эга бўлган инқилобий EREV (Extended Range Electric Vehicle) технологияси негизида барпо этилади.

EREV технологияси нима ва у қандай ишлайди?

Ушбу замонавий технологиянинг бош сири шундаки, автомобиль аккумуляторидаги ток қуввати мутлақо тугаган тақдирда ҳам ҳаракат тўхтаб қолмайди. Машина тузилишига ўрнатилган кичик ҳажмли бензин двигатели фақатгина генератор вазифасини бажариб, ҳаракат давомида батарея учун узлуксиз электр энергиясини ишлаб чиқариб беради. Натижада, автомобиль бир марталик тўлиқ қувватланиш ва ёнилғи қуйиш орқали оддий электрокарларга қараганда бир неча баробар узоқроқ масофани ҳеч қандай муаммосиз босиб ўтиш имкониятига эга бўлади.

Янги авлод автомобилининг анъанавий электрокарлардан асосий устунликлари ва бозордаги стратегик аҳамияти билан қуйидаги жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:

Технология тури

Асосий иш принципи

Энг бош устунлиги

Афзал бўлган ҳудудлар

Рақобат йўналиши

EREV (Узайтирилган захира)

Электр мотори + Энергия берувчи кичик бензин двигатели

Қувватлаш станцияларига боғлиқликнинг йўқлиги

Инфратузилма тўлиқ ривожланмаган ўлкалар

Tesla ва BYD моделларининг кенг сегменти

Соҳа таҳлилчилари ва етакчи мутахассисларининг фикрига кўра, мазкур янги модел «Xiaomi» компаниясининг келажакдаги тақдири учун ўта муҳим стратегик аҳамиятга эга. Бренднинг биринчи қалдирғочи бўлмиш «SU7» электромобили Хитой ички бозорида шов-шувли муваффақиятга эришиб, «Tesla Model 3» билан бевосита тенгма-тенг кураша олган эди. Эндиликда эса компания раҳбарияти бозорнинг янада кенгроқ ва ҳаммабоп сегментларини қамраб олиш учун ушбу гибрид муқобил вариантни таклиф этмоқда.

Глобал бозор ва инфратузилма муаммосига оқилона ечим

Мутахассисларнинг алоҳида қайд этишича, EREV тизимидаги автомобиллар, айниқса, электрокарларни қувватлаш станциялари тармоғи ҳали тўлиқ ривожланиб улгурмаган ҳудудларда ва узоқ масофага қатновчи ҳайдовчилар орасида жуда юқори талабга эга. Шу боис, «Xiaomi» мазкур технологик янгилик орқали нафақат Хитой ички бозорида, балки яқин келажакда халқаро ареналарда, хусусан, ривожланаётган давлатлар бозорида ҳам ўз улушини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган.

Сўнгги йилларда дунё миқёсида машҳур смартфон ишлаб чиқарувчиларининг автомобиль саноатига дадил кириб келиши шиддатли тус олди. Шахсан Илон Маскнинг Кремний водийсидаги лойиҳалари билан рақобатлашаётган «Xiaomi» бу борада энг фаол ва серғайрат иштирокчи бўлиб, янги авлод транспорт воситаларини яратишга миллиардлаб долларлик тўғридан-тўғри инвестициялар киритмоқда. Лойиҳанинг муваффақияти компаниянинг яқин келажакдаги глобал авто-стратегиясини белгилаб бериши кутилмоқда.

Жаҳон автосаноатидаги энг сўнгги инқилобий ўзгаришлар, «Xiaomi» ва бошқа технологик гигантларнинг қайноқ тақдимотлари ҳамда автомобиль оламига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ШяомиСу7ТеслаБи-Яй-ДиРойтерс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаРоссияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаБугун, 07:30Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиНима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиБугун, 06:58Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатЭлисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатБугун, 05:54Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиЯнги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиКеча, 17:26РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душРЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душКеча, 15:23Toyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиToyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиКеча, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди