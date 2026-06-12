Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этади
Смартфонлар оламининг гиганти ҳисобланган Хитойнинг «Xiaomi» корпорацияси глобал автотранспорт бозоридаги мавқеини янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги улуғвор лойиҳаси устида қизғин иш олиб бормоқда. Шонли «SU7» электроседани орқали автосаноат эшикларини шиддат билан бузиб кирган бренд, эндиликда «Tesla» ҳамда «BYD» каби дунёвий рақобатчиларига жиддий зарба беришга қодир бўлган, бир марталик қувват билан рекорд даражадаги узоқ масофани босиб ўтувчи янги суперкар устида бош қотирмоқда.
Reuters ахборот агентлигининг ишончли манбаларига таяниб хабар беришича, «Xiaomi» Хитойнинг тегишли давлат назорати органлари ва регуляторларига янги автомобиль моделининг техник ҳужжатларини расман топширган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу транспорт воситаси анъанавий электромобиллардан фарқли ўлароқ, электр мотори ва ички ёнув двигатели комбинацияси (уйғунлиги) асосида ҳаракатланувчи, яъни узайтирилган ҳаракат захирасига эга бўлган инқилобий EREV (Extended Range Electric Vehicle) технологияси негизида барпо этилади.
EREV технологияси нима ва у қандай ишлайди?
Ушбу замонавий технологиянинг бош сири шундаки, автомобиль аккумуляторидаги ток қуввати мутлақо тугаган тақдирда ҳам ҳаракат тўхтаб қолмайди. Машина тузилишига ўрнатилган кичик ҳажмли бензин двигатели фақатгина генератор вазифасини бажариб, ҳаракат давомида батарея учун узлуксиз электр энергиясини ишлаб чиқариб беради. Натижада, автомобиль бир марталик тўлиқ қувватланиш ва ёнилғи қуйиш орқали оддий электрокарларга қараганда бир неча баробар узоқроқ масофани ҳеч қандай муаммосиз босиб ўтиш имкониятига эга бўлади.
Янги авлод автомобилининг анъанавий электрокарлардан асосий устунликлари ва бозордаги стратегик аҳамияти билан қуйидаги жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:
Технология тури
Асосий иш принципи
Энг бош устунлиги
Афзал бўлган ҳудудлар
Рақобат йўналиши
EREV (Узайтирилган захира)
Электр мотори + Энергия берувчи кичик бензин двигатели
Қувватлаш станцияларига боғлиқликнинг йўқлиги
Инфратузилма тўлиқ ривожланмаган ўлкалар
Tesla ва BYD моделларининг кенг сегменти
Соҳа таҳлилчилари ва етакчи мутахассисларининг фикрига кўра, мазкур янги модел «Xiaomi» компаниясининг келажакдаги тақдири учун ўта муҳим стратегик аҳамиятга эга. Бренднинг биринчи қалдирғочи бўлмиш «SU7» электромобили Хитой ички бозорида шов-шувли муваффақиятга эришиб, «Tesla Model 3» билан бевосита тенгма-тенг кураша олган эди. Эндиликда эса компания раҳбарияти бозорнинг янада кенгроқ ва ҳаммабоп сегментларини қамраб олиш учун ушбу гибрид муқобил вариантни таклиф этмоқда.
Глобал бозор ва инфратузилма муаммосига оқилона ечим
Мутахассисларнинг алоҳида қайд этишича, EREV тизимидаги автомобиллар, айниқса, электрокарларни қувватлаш станциялари тармоғи ҳали тўлиқ ривожланиб улгурмаган ҳудудларда ва узоқ масофага қатновчи ҳайдовчилар орасида жуда юқори талабга эга. Шу боис, «Xiaomi» мазкур технологик янгилик орқали нафақат Хитой ички бозорида, балки яқин келажакда халқаро ареналарда, хусусан, ривожланаётган давлатлар бозорида ҳам ўз улушини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган.
Сўнгги йилларда дунё миқёсида машҳур смартфон ишлаб чиқарувчиларининг автомобиль саноатига дадил кириб келиши шиддатли тус олди. Шахсан Илон Маскнинг Кремний водийсидаги лойиҳалари билан рақобатлашаётган «Xiaomi» бу борада энг фаол ва серғайрат иштирокчи бўлиб, янги авлод транспорт воситаларини яратишга миллиардлаб долларлик тўғридан-тўғри инвестициялар киритмоқда. Лойиҳанинг муваффақияти компаниянинг яқин келажакдаги глобал авто-стратегиясини белгилаб бериши кутилмоқда.
Жаҳон автосаноатидаги энг сўнгги инқилобий ўзгаришлар, «Xiaomi» ва бошқа технологик гигантларнинг қайноқ тақдимотлари ҳамда автомобиль оламига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…