АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилди

·20·Авто
АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилди
Қисқача

1964 йилда ишлаб чиқарилган Шелбй Кобра Дайтона Коупе Гоодинг & Чристиеъс ауксионида 42,9 миллион долларга сотилиб, АҚШ автомобилсозлик тарихидаги энг қиммат машина рекордини ўрнатди. Дастлаб 25 миллион доллардан ортиқ баҳоланган автомобил кутилганидан деярли икки баравар қимматга харидор топди. У 2018 йилда 22 миллион долларга сотилган 1935 йилги Дуесенберг ССЖ автомобилининг аввалги рекордини деярли икки ҳисса янгилади.

АҚШ автомобилсозлик тарихидаги энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилди. 1964 йилда ишлаб чиқарилган афсонавий Shelby Cobra Daytona Coupe автомобили Gooding & Christie’s аукционида рекорд даражадаги 42,9 миллион долларга сотилди.

Дастлаб 25 миллион доллардан ортиқ нархга баҳоланган ушбу ноёб модель якунда кутилганидан деярли икки баравар қимматроққа харидор топди. Натижада у 2018 йилда 22 миллион долларга сотилган 1935 йилги Duesenberg SSJ автомобилига тегишли аввалги миллий рекордни деярли икки ҳисса янгилади.

Америка автомобиллари рекорди ва асосий тафсилотлар

Кўрсаткич

Shelby Cobra Daytona (1964)

Duesenberg SSJ (1935) — Аввалги рекорд

Якуний сотув нархи

42,9 миллион доллар

22 миллион доллар (2018 йил)

Дастлабки баҳоси

25+ миллион доллар

Аукцион уйи

Gooding & Christie’s

Ишлаб чиқарилган сони

Жами 6 дона

Ноёб эксклюзив нусха

Пойга тарихи

«24 Hours of Le Mans», Nürburgring

Классик коллекцион модель

Ferrari 250 GTO кушандаси

Shelby Cobra Daytona Coupe аслида пойга йўлакларида ўша даврнинг енгилмас машинаси ҳисобланган Италиянинг Ferrari 250 GTO модели билан тенгма-тенг курашиш учун махсус лойиҳалаштирилган.

  • Техник хусусиятлари: Модель Британиянинг AC Ace родстери базасида қурилган бўлиб, кучли V8 двигатели ҳамда юқори тезликка мослашган янги аэродинамик кузов билан жиҳозланган.

  • Тарихий аҳамияти: Дунё бўйича жами 6 дона Daytona Coupe ишлаб чиқарилган бўлиб, аукционда сотилган айнан шу нусха машҳур «Ле-Ман 24 соати» ва Нюрбургринг ҳалқасидаги афсонавий чидамлилик пойгаларида шахсан иштирок этган.

Сизнингча, пойга тарихи ва атиги 6 дона ишлаб чиқарилгани ушбу Shelby Cobra учун 43 миллион доллар тўлашга ҳақиқатан ҳам арзийдими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва классик авто ихлосмандларига ушбу рекорд хабарни улашинг!

Шелби Кобра ДайтонаФеррари 250 ГТОДюзенберг ССЖГудинг Кристис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиБугун, 13:28Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБугун, 11:53Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиГеррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 10:51BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларBMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларБугун, 09:56Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиPorsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиКеча, 18:53Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБуюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаКеча, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди