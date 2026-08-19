АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилди
1964 йилда ишлаб чиқарилган Шелбй Кобра Дайтона Коупе Гоодинг & Чристиеъс ауксионида 42,9 миллион долларга сотилиб, АҚШ автомобилсозлик тарихидаги энг қиммат машина рекордини ўрнатди. Дастлаб 25 миллион доллардан ортиқ баҳоланган автомобил кутилганидан деярли икки баравар қимматга харидор топди. У 2018 йилда 22 миллион долларга сотилган 1935 йилги Дуесенберг ССЖ автомобилининг аввалги рекордини деярли икки ҳисса янгилади.
АҚШ автомобилсозлик тарихидаги энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилди. 1964 йилда ишлаб чиқарилган афсонавий Shelby Cobra Daytona Coupe автомобили Gooding & Christie’s аукционида рекорд даражадаги 42,9 миллион долларга сотилди.
Дастлаб 25 миллион доллардан ортиқ нархга баҳоланган ушбу ноёб модель якунда кутилганидан деярли икки баравар қимматроққа харидор топди. Натижада у 2018 йилда 22 миллион долларга сотилган 1935 йилги Duesenberg SSJ автомобилига тегишли аввалги миллий рекордни деярли икки ҳисса янгилади.
Америка автомобиллари рекорди ва асосий тафсилотлар
Кўрсаткич
Shelby Cobra Daytona (1964)
Duesenberg SSJ (1935) — Аввалги рекорд
Якуний сотув нархи
42,9 миллион доллар
22 миллион доллар (2018 йил)
Дастлабки баҳоси
25+ миллион доллар
—
Аукцион уйи
Gooding & Christie’s
—
Ишлаб чиқарилган сони
Жами 6 дона
Ноёб эксклюзив нусха
Пойга тарихи
«24 Hours of Le Mans», Nürburgring
Классик коллекцион модель
Ferrari 250 GTO кушандаси
Shelby Cobra Daytona Coupe аслида пойга йўлакларида ўша даврнинг енгилмас машинаси ҳисобланган Италиянинг Ferrari 250 GTO модели билан тенгма-тенг курашиш учун махсус лойиҳалаштирилган.
Техник хусусиятлари: Модель Британиянинг AC Ace родстери базасида қурилган бўлиб, кучли V8 двигатели ҳамда юқори тезликка мослашган янги аэродинамик кузов билан жиҳозланган.
Тарихий аҳамияти: Дунё бўйича жами 6 дона Daytona Coupe ишлаб чиқарилган бўлиб, аукционда сотилган айнан шу нусха машҳур «Ле-Ман 24 соати» ва Нюрбургринг ҳалқасидаги афсонавий чидамлилик пойгаларида шахсан иштирок этган.
Сизнингча, пойга тарихи ва атиги 6 дона ишлаб чиқарилгани ушбу Shelby Cobra учун 43 миллион доллар тўлашга ҳақиқатан ҳам арзийдими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва классик авто ихлосмандларига ушбу рекорд хабарни улашинг!
…