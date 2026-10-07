«Док-1 Макс» жабрланувчиларига 16,7 млрд сўм ундирилди

·31·Иқтисодиёт
«Док-1 Макс» жабрланувчиларига 16,7 млрд сўм ундирилди

«Док-1 Макс» дорисидан жабрланган фуқароларга компенсация тўлаш бўйича мажбурий ижро ишлари давом этмоқда. Суд ҳужжатларига кўра, С. Кариев ва бошқа қарздорлардан 85 нафар фуқаро фойдасига жами 78 млрд сўм миқдорида зарар ундирилиши керак.

Мажбурий ижро жараёнида С. Кариевга тегишли кўчмас мулклар хатланган ва аукционга чиқарилган. Фурқат кўчасида жойлашган нотурар бино сотилиши натижасида 793 млн сўм маблағ тушган.

Чилонзор туманидаги 7,1 млрд сўмга баҳоланган турар жой бинолари бўйича аукцион жараёни эса ҳали давом этмоқда.

Аукциондан тушган маблағлар ҳамда қарздорнинг оила аъзолари томонидан тўланган пуллар ҳисобидан жабрланувчиларга ҳозирга қадар жами 16,7 млрд сўм тенг тақсимлаб берилган.

Қолган 61,3 млрд сўм зарарни ундириш учун мажбурий ижро ҳаракатлари давом эттирилмоқда, деб хабар беради Uz24.uz нашри.

«Док-1 Макс»КомпенсацияЖабрланувчилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oracle ходимларини ишдан бўшатишда компенсация шартларини рад этдиOracle ходимларини ишдан бўшатишда компенсация шартларини рад этди9 май 03:51Илон Маск Тесладан 114 млрд доллар миқдорида мукофот пули оладиИлон Маск Тесладан 114 млрд доллар миқдорида мукофот пули олади28 апрел 14:57Microsoft 9 минг ходимига компенсация эвазига кетишни таклиф қилдиMicrosoft 9 минг ходимига компенсация эвазига кетишни таклиф қилди24 апрел 16:13Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?31 июл 22:33Кийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқландиКийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқланди29 июн 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди