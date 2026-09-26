Toyota Corolla тубдан ўзгаради: янги авлод лифтбек ва электр версияга эга бўлади

·11·Авто
Toyota Corolla тубдан ўзгаради: янги авлод лифтбек ва электр версияга эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Toyota Corolla ўзининг анъанавий седан ва ҳетчбек моделларидан воз кечиб, ягона лифтбек кузовига эга бўлади.
  • Янги авлод модели тўрт хил турдаги двигателни ўз ичига олган кенгайтирилган агрегатлар қаторини тақдим этади, жумладан, соф электр версияси ҳам мавжуд бўлади.
  • Электр Королла бир қувватланишда камида 400 километр масофани босиб ўта олади ва ҳатто икки моторли тўла узатмали модификация ҳам ишлаб чиқилиши мумкин.

Дунёнинг энг машҳур автомобилларидан бири бўлган Toyota Corolla яқин келажакда сўнгги йиллардаги энг йирик янгиланишни бошдан кечириши кутилмоқда. Кар & Дривер нашри тарқатган маълумотларга кўра, япон бренди анъанавий седан ва ҳетчбек моделларидан воз кечиб, уларнинг ўрнига ягона лифтбек кузовидаги автомобилни тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу туб ўзгариш компаниянинг ишлаб чиқариш харажатларини қисқартириш ҳамда моделлар қаторини оптималлаштириш стратегиясига тўла мос келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда бозорда сотилаётган амалдаги авлод деярли ўн йилдан бери конвейрда турганига қарамай, унга бўлган талаб ҳанузгача юқорилигича қолмоқда. Масалан, фақатгина жорий йилнинг дастлабки олти ойи давомида америкалик дилерлар 131 403 та шундай автомобилни сотишга муваффақ бўлишди, бу эса ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 9,5 фоизга кўп демакдир. Шунга қарамай, автомобилни замон талабларига мослаштириш вақти келди ва Toyota ўзининг келгусидаги дизайн йўналишини Жапан Мобилитй Шов 2025 кўргазмасида намойиш этилган концепт орқали кўрсатиб берди.

Янги кузов ва техник платформа

Янги авлод Toyota Corolla модели амалдаги ТНГА-К платформасининг модернизация қилинган версиясига асосланиши кутилмоқда. Янги лифтбек кузови ўзида ҳетчбекнинг амалийлиги ҳамда седан пропорцияларини мукаммал бирлаштиради. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, харидорлар орасида катта машҳурликка эришиб улгурган Королла Кросс кроссовери ҳам оиланинг ажралмас қисмига айланган бўлиб, янги модел линияни янада мантиқий ва тушунарли шаклга келтиради.

Автомобилнинг энг катта ўзгаришларидан бири бу унинг кенгайтирилган силовых установок — двигателлар гаммаси бўлиб, у анъанавий бензинли агрегатлардан тортиб то соф электр энергиясида ишловчи версиягача бўлган турларни ўз ичига олади. Харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда тўрт хил асосий вариантдан бирини танлаш имкониятига эга бўлишади.

Тўрт хил турдаги двигателлар

Дастлабки маълумотларга кўра, оддий гибрид версия янги 1,5 литр ҳажмли тўрт цилиндрли двигател билан жиҳозланади. Унинг умумий қуввати 134 от кучига яқин бўлиб, динамика кескин ошмаса ҳам, ёқилғи сарфи 10–20 фоизга камайиши кутилмоқда. Шунингдек, харидорлар учун тўла узатмали тизим ҳам сақланиб қолиши мумкин. Кейинги босқичда эса каттароқ аккумуляторга эга PHEV (подзаражаенся гибрид) талқини тақдим этилади.

Модел тарихида илк бор тўлақонли электр версияси ҳам пайдо бўлади. Мутахассисларнинг тахмин қилишича, электр Королла бир қувватланишда камида 400 километр масофани босиб ўта олади, шунингдек, икки моторли тўла узатмали модификация ҳам ишлаб чиқилиши мумкин. Анъанавий мухлислар учун эса 1,5 ёки 2,0 литрли турботорли бензинли двигателлар сақланиб қолади. Уларнинг чўққиси бўлган энг қувватли ГР Королла эса 2,0 литрли турдаги мотор ёрдамида 395 от кучигача қувват бериши кутилмоқда.

ToyotaКороллаЭлектромобилАвто ЯнгиликларЯпония Автолари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиToyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этди28 август 07:54Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди6 сентябр 19:53BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди30 август 14:25Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирди7 сентябр 00:52Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танлади30 август 10:23Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиHyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофаси17 август 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди