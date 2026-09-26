Toyota Corolla тубдан ўзгаради: янги авлод лифтбек ва электр версияга эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Toyota Corolla ўзининг анъанавий седан ва ҳетчбек моделларидан воз кечиб, ягона лифтбек кузовига эга бўлади.
- Янги авлод модели тўрт хил турдаги двигателни ўз ичига олган кенгайтирилган агрегатлар қаторини тақдим этади, жумладан, соф электр версияси ҳам мавжуд бўлади.
- Электр Королла бир қувватланишда камида 400 километр масофани босиб ўта олади ва ҳатто икки моторли тўла узатмали модификация ҳам ишлаб чиқилиши мумкин.
Дунёнинг энг машҳур автомобилларидан бири бўлган Toyota Corolla яқин келажакда сўнгги йиллардаги энг йирик янгиланишни бошдан кечириши кутилмоқда. Кар & Дривер нашри тарқатган маълумотларга кўра, япон бренди анъанавий седан ва ҳетчбек моделларидан воз кечиб, уларнинг ўрнига ягона лифтбек кузовидаги автомобилни тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу туб ўзгариш компаниянинг ишлаб чиқариш харажатларини қисқартириш ҳамда моделлар қаторини оптималлаштириш стратегиясига тўла мос келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда бозорда сотилаётган амалдаги авлод деярли ўн йилдан бери конвейрда турганига қарамай, унга бўлган талаб ҳанузгача юқорилигича қолмоқда. Масалан, фақатгина жорий йилнинг дастлабки олти ойи давомида америкалик дилерлар 131 403 та шундай автомобилни сотишга муваффақ бўлишди, бу эса ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 9,5 фоизга кўп демакдир. Шунга қарамай, автомобилни замон талабларига мослаштириш вақти келди ва Toyota ўзининг келгусидаги дизайн йўналишини Жапан Мобилитй Шов 2025 кўргазмасида намойиш этилган концепт орқали кўрсатиб берди.
Янги кузов ва техник платформаЯнги авлод Toyota Corolla модели амалдаги ТНГА-К платформасининг модернизация қилинган версиясига асосланиши кутилмоқда. Янги лифтбек кузови ўзида ҳетчбекнинг амалийлиги ҳамда седан пропорцияларини мукаммал бирлаштиради. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, харидорлар орасида катта машҳурликка эришиб улгурган Королла Кросс кроссовери ҳам оиланинг ажралмас қисмига айланган бўлиб, янги модел линияни янада мантиқий ва тушунарли шаклга келтиради.
Автомобилнинг энг катта ўзгаришларидан бири бу унинг кенгайтирилган силовых установок — двигателлар гаммаси бўлиб, у анъанавий бензинли агрегатлардан тортиб то соф электр энергиясида ишловчи версиягача бўлган турларни ўз ичига олади. Харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда тўрт хил асосий вариантдан бирини танлаш имкониятига эга бўлишади.
Тўрт хил турдаги двигателларДастлабки маълумотларга кўра, оддий гибрид версия янги 1,5 литр ҳажмли тўрт цилиндрли двигател билан жиҳозланади. Унинг умумий қуввати 134 от кучига яқин бўлиб, динамика кескин ошмаса ҳам, ёқилғи сарфи 10–20 фоизга камайиши кутилмоқда. Шунингдек, харидорлар учун тўла узатмали тизим ҳам сақланиб қолиши мумкин. Кейинги босқичда эса каттароқ аккумуляторга эга PHEV (подзаражаенся гибрид) талқини тақдим этилади.
Модел тарихида илк бор тўлақонли электр версияси ҳам пайдо бўлади. Мутахассисларнинг тахмин қилишича, электр Королла бир қувватланишда камида 400 километр масофани босиб ўта олади, шунингдек, икки моторли тўла узатмали модификация ҳам ишлаб чиқилиши мумкин. Анъанавий мухлислар учун эса 1,5 ёки 2,0 литрли турботорли бензинли двигателлар сақланиб қолади. Уларнинг чўққиси бўлган энг қувватли ГР Королла эса 2,0 литрли турдаги мотор ёрдамида 395 от кучигача қувват бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…