Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инчхон шаҳрида 60 ёшдан ошган эркак чиқинди қопидан 25 миллион вон (тахминан 18,7 минг доллар) топди ва олти ой давомида эгаси чиқмагач, пулга эгалик қилиш ҳуқуқини олди.
- Ҳуқуқ-тартибот органлари пул эгасини аниқлаш учун барча зарур чораларни кўрган, аммо муваффақияциз чиққан.
- Жанубий Корея қонунчилигига кўра, топилган маблағ эгалик ҳуқуқи уни топган шахсга ўтди, бироқ ундан солиқ ва эълон харажатлари учун 5,77 миллион вон ушлаб қолинган.
Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида 60 ёшдан ошган эркак чиқинди қопидан 25 миллион вон (тахминан 18,7 минг доллар) топиб олди. Олти ой давомида пулнинг эгаси аниқланмагач, маблағга эгалик қилиш ҳуқуқи уни топган эркакка берилди.
Маълум бўлишича, эркак 10 февраль куни Инчхон шаҳрининг Жемулпо-гу ҳудуди Гимгок-донгдаги тураржой биноси ёнида ташлаб кетилган 20 литрлик чиқинди қопидан эски кийимларни йиғиб олаётган пайтда пулларни топган.
25 миллион вон кийимлар остига яширилган бўлиб, 50 минг вонлик купюралардан иборат бешта боғламга жойланган. Ҳар бир боғламда 100 тадан банкнота бўлган ва улар Корея Банки номи туширилган махсус тасмаларга ўралган.
Эркак топилма ҳақида дарҳол полицияга хабар берган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари пул эгасини аниқлаш учун яқин атрофдаги кузатув камераларини текширган, бармоқ излари таҳлилини ўтказган ва ҳудуддаги ўнлаб хонадонларга мурожаат қилган.
Бундан ташқари, топилган пул ҳақидаги маълумотлар миллий йўқолган буюмлар порталида ва маҳаллий газетада эълон қилинган. Бироқ олти ой давомида ҳеч ким маблағни талаб қилиб чиқмаган.
Жанубий Кореянинг йўқолган буюмлар тўғрисидаги қонунчилигига кўра, йўқолган мол-мулк эгаси оммавий эълон берилганидан кейин олти ой ичида ўз ҳуқуқини талаб қилмаса, мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи уни топган шахсга ўтиши мумкин.
Шу сабабли, август ойида полиция топилган маблағни эркакка топширган. Бироқ 25 миллион вондан 22 фоизлик солиқ ҳамда маҳаллий газетадаги эълон харажатлари учун жами 5,77 миллион вон ушлаб қолинган. Натижада эркакнинг ҳисобига 19,23 миллион вон ўтказилган.
Полиция пулнинг жиноят билан боғлиқлигини кўрсатувчи далиллар аниқланмаганини билдирган. Шунингдек, эркак пулни топгач, уни белгиланган тартибда полицияга топширгани сабабли эгалик ҳуқуқини олишга тўсқинлик қилувчи ҳолатлар аниқланмаган.
Изоҳлар 0
…