Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди

·6·Жамият
Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инчхон шаҳрида 60 ёшдан ошган эркак чиқинди қопидан 25 миллион вон (тахминан 18,7 минг доллар) топди ва олти ой давомида эгаси чиқмагач, пулга эгалик қилиш ҳуқуқини олди.
  • Ҳуқуқ-тартибот органлари пул эгасини аниқлаш учун барча зарур чораларни кўрган, аммо муваффақияциз чиққан.
  • Жанубий Корея қонунчилигига кўра, топилган маблағ эгалик ҳуқуқи уни топган шахсга ўтди, бироқ ундан солиқ ва эълон харажатлари учун 5,77 миллион вон ушлаб қолинган.

Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида 60 ёшдан ошган эркак чиқинди қопидан 25 миллион вон (тахминан 18,7 минг доллар) топиб олди. Олти ой давомида пулнинг эгаси аниқланмагач, маблағга эгалик қилиш ҳуқуқи уни топган эркакка берилди.

Маълум бўлишича, эркак 10 февраль куни Инчхон шаҳрининг Жемулпо-гу ҳудуди Гимгок-донгдаги тураржой биноси ёнида ташлаб кетилган 20 литрлик чиқинди қопидан эски кийимларни йиғиб олаётган пайтда пулларни топган.

25 миллион вон кийимлар остига яширилган бўлиб, 50 минг вонлик купюралардан иборат бешта боғламга жойланган. Ҳар бир боғламда 100 тадан банкнота бўлган ва улар Корея Банки номи туширилган махсус тасмаларга ўралган.

Эркак топилма ҳақида дарҳол полицияга хабар берган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари пул эгасини аниқлаш учун яқин атрофдаги кузатув камераларини текширган, бармоқ излари таҳлилини ўтказган ва ҳудуддаги ўнлаб хонадонларга мурожаат қилган.

Бундан ташқари, топилган пул ҳақидаги маълумотлар миллий йўқолган буюмлар порталида ва маҳаллий газетада эълон қилинган. Бироқ олти ой давомида ҳеч ким маблағни талаб қилиб чиқмаган.

Жанубий Кореянинг йўқолган буюмлар тўғрисидаги қонунчилигига кўра, йўқолган мол-мулк эгаси оммавий эълон берилганидан кейин олти ой ичида ўз ҳуқуқини талаб қилмаса, мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи уни топган шахсга ўтиши мумкин.

Шу сабабли, август ойида полиция топилган маблағни эркакка топширган. Бироқ 25 миллион вондан 22 фоизлик солиқ ҳамда маҳаллий газетадаги эълон харажатлари учун жами 5,77 миллион вон ушлаб қолинган. Натижада эркакнинг ҳисобига 19,23 миллион вон ўтказилган.

Полиция пулнинг жиноят билан боғлиқлигини кўрсатувчи далиллар аниқланмаганини билдирган. Шунингдек, эркак пулни топгач, уни белгиланган тартибда полицияга топширгани сабабли эгалик ҳуқуқини олишга тўсқинлик қилувчи ҳолатлар аниқланмаган.

ИнчхонЮжная Корея25 миллион вонЮжная Корея полицияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетди3 июл 20:42Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?5 июл 15:04Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиТелефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушди26 июн 16:45Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди2 октябр 16:30Қашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирдиҚашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирди23 сентябр 16:10Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди5 сентябр 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди