Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқда

·1·Авто
Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқда
Қисқача

Эдвард Лухтон тасарруфидаги 25 йиллик МГ ЗР хатчбеки бугунги кунда ҳам пойгаларда қатнашиб, ўзининг чидамлилигини намойиш этмоқда. 14 йил муқаддам у Лондон то Капе Товн Раллй марафонида 29 кунлик оғир синовлардан ўтиб, 41 та иштирокчи орасида 28-ўринни эгаллаган. Автомобил Комплете Раллй Сервисес мутахассиси Оуэн Турнер томонидан тайёрланган ва уни Рачел Вестей ҳамда Сузй Ҳарвей экипажи бошқарган.

Автомобил оламида шундай афсонавий машиналар борки, улар ўзларининг чидамлилиги ва бой тарихи билан доимо эътиборни тортиб келади. Ана шундай ноёб транспорт воситаларидан бири — Эдвард Лухтон тасарруфидаги МГ ЗР хатчбек модели бўлиб, у ўз вақтида машҳур Лондон то Капе Товн Раллй марафонида қатнашиб, қитъалараро синовлардан муваффақиятли ўтган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, 25 йиллик тарихга эга бўлган ушбу ралли автомобили нафақат ўтмишдаги ютуқлари, балки бугунги кунда ҳам пойгаларда фаол қатнашиб келаётгани билан ҳайратга солади. Гарчи у ўз даврининг энг кучли ва қимматбаҳо суперкар бўлмаса-да, оддий хатчбек базасида тайёрланган ушбу техника энг оғир шароитларда ҳам ўзининг ишончлилигини амалда исботлаган.

Африкадаги оғир синовлар тарихи

Бундан ўн тўрт йил муқаддам мазкур МГ ЗР автомобили дунёдаги энг мураккаб ва кечирим билмас йўллардан бири бўлган Лондон — Кейптаун йўналишидаги оммавий ралли пойгасида иштирок этган. Ўшанда 29 кун давом этган тинимсиз ва шафқатсиз синовлар, мураккаб йўл қопламалари ҳамда экстремал иқлим шароитлари кўплаб машиналарни сафдан чиқарган эди.

Мазкур автомобил Комплете Раллй Сервисес мутахассиси Оуэн Турнер томонидан махсус пойга учун тайёрланган бўлиб, уни Рачел Вестей ҳамда Сузй Ҳарвей экипажи бошқарган. Ўнлаб кучли рақобатчилар қатнашган мазкур халқаро марафронда экипаж маррага етиб келиб, 41 та иштирокчи орасида 28-ўринни эгаллашга муваффақ бўлган.

Янги авлод қўлидаги иккинчи нафас

Бугунги кунда чорак асрлик юбилейига яқинлашиб қолган ралли автомобили ўз фаолиятини якунлагани йўқ. Унинг ҳаёти Шимолий Девондаги ҳарбий база ҳудудида жойлашган мураккаб ва синовларга бой пойга трасасида давом этмоқда, фақат бу сафар бошқарувда янги авлод вакили турибди.

Миллий тармоқ компаниясида ўқувчи бўлиб ишлаётган ва тез орада 19 ёшга тўладиган Эдвард Лухтон автомобилни бошқариш таассуротлари ҳақида шундай дейди: «Бу рул аркасидаги менинг биринчи тажрибам — шу пайтгача мен штурман вазифасини бажарар эдим, дадам эса ҳайдовчи эди, бироқ ҳозир бу жараёндан улкан завқ оляпман!»

Шундай қилиб, ўз вақтида Африка қитъасининг чўллари ва тошлоқ йўлларини босиб ўтган афсонавий МГ ЗР хатчбеки ёш авлод пойгачилари қўлида янги нафас олиб, ўзининг спортдаги бардошлилигини яна бир бор намойиш этмоқда.

МГ ЗРРаллиАвтомобилларПойгаАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаTesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаБугун, 16:26Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиБугун, 11:28Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиБугун, 10:24Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиБугун, 09:22АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиКеча, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди