Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқда
Эдвард Лухтон тасарруфидаги 25 йиллик МГ ЗР хатчбеки бугунги кунда ҳам пойгаларда қатнашиб, ўзининг чидамлилигини намойиш этмоқда. 14 йил муқаддам у Лондон то Капе Товн Раллй марафонида 29 кунлик оғир синовлардан ўтиб, 41 та иштирокчи орасида 28-ўринни эгаллаган. Автомобил Комплете Раллй Сервисес мутахассиси Оуэн Турнер томонидан тайёрланган ва уни Рачел Вестей ҳамда Сузй Ҳарвей экипажи бошқарган.
Автомобил оламида шундай афсонавий машиналар борки, улар ўзларининг чидамлилиги ва бой тарихи билан доимо эътиборни тортиб келади. Ана шундай ноёб транспорт воситаларидан бири — Эдвард Лухтон тасарруфидаги МГ ЗР хатчбек модели бўлиб, у ўз вақтида машҳур Лондон то Капе Товн Раллй марафонида қатнашиб, қитъалараро синовлардан муваффақиятли ўтган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, 25 йиллик тарихга эга бўлган ушбу ралли автомобили нафақат ўтмишдаги ютуқлари, балки бугунги кунда ҳам пойгаларда фаол қатнашиб келаётгани билан ҳайратга солади. Гарчи у ўз даврининг энг кучли ва қимматбаҳо суперкар бўлмаса-да, оддий хатчбек базасида тайёрланган ушбу техника энг оғир шароитларда ҳам ўзининг ишончлилигини амалда исботлаган.
Африкадаги оғир синовлар тарихиБундан ўн тўрт йил муқаддам мазкур МГ ЗР автомобили дунёдаги энг мураккаб ва кечирим билмас йўллардан бири бўлган Лондон — Кейптаун йўналишидаги оммавий ралли пойгасида иштирок этган. Ўшанда 29 кун давом этган тинимсиз ва шафқатсиз синовлар, мураккаб йўл қопламалари ҳамда экстремал иқлим шароитлари кўплаб машиналарни сафдан чиқарган эди.
Мазкур автомобил Комплете Раллй Сервисес мутахассиси Оуэн Турнер томонидан махсус пойга учун тайёрланган бўлиб, уни Рачел Вестей ҳамда Сузй Ҳарвей экипажи бошқарган. Ўнлаб кучли рақобатчилар қатнашган мазкур халқаро марафронда экипаж маррага етиб келиб, 41 та иштирокчи орасида 28-ўринни эгаллашга муваффақ бўлган.
Янги авлод қўлидаги иккинчи нафасБугунги кунда чорак асрлик юбилейига яқинлашиб қолган ралли автомобили ўз фаолиятини якунлагани йўқ. Унинг ҳаёти Шимолий Девондаги ҳарбий база ҳудудида жойлашган мураккаб ва синовларга бой пойга трасасида давом этмоқда, фақат бу сафар бошқарувда янги авлод вакили турибди.
Миллий тармоқ компаниясида ўқувчи бўлиб ишлаётган ва тез орада 19 ёшга тўладиган Эдвард Лухтон автомобилни бошқариш таассуротлари ҳақида шундай дейди: «Бу рул аркасидаги менинг биринчи тажрибам — шу пайтгача мен штурман вазифасини бажарар эдим, дадам эса ҳайдовчи эди, бироқ ҳозир бу жараёндан улкан завқ оляпман!»
Шундай қилиб, ўз вақтида Африка қитъасининг чўллари ва тошлоқ йўлларини босиб ўтган афсонавий МГ ЗР хатчбеки ёш авлод пойгачилари қўлида янги нафас олиб, ўзининг спортдаги бардошлилигини яна бир бор намойиш этмоқда.
…