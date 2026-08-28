Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортди

·7·Авто
Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортди

Замонавий электромобиллар бозорида ўз ўрнини эгаллаб бораётган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ғайриоддий синови билан жамоатчилик эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд янги кроссоверининг ўта оғир юкларга бардош бера олишини намойиш этиш мақсадида ўзига хос экстремал эксперимент уюштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синов ХКМГ Груп билан ҳамкорликда амалга оширилди. Унга кўра, Xiaomi кроссовери ўзидан бир неча баробар оғир бўлган техникани тортиб ўтиши керак эди. Тажриба давомида автомобил троси бевосита олдинги ўриндиқларга маҳкамланди, бу эса конструкцияга тушадиган босимни янада оширди.

Ғайриоддий синов тафсилотлари

Тажриба майдонида ўтказилган синовда машина оғирлиги 55 тонна бўлган улкан карер самосвалини ўз ортидан тортиб кетди. Автомобилнинг ўз вазнини ҳисобга олганда, умумий буксир қилинадиган масса қарийб 57,8 тоннани ташкил этди. Бу кўрсаткич тахминан 20 та шундай кроссовернинг оғирлигига тенг келади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу ўта оғир жараёнда автомобилни бевосита Xiaomi Ауто вице-президенти Ли Сяошуан бошқаргани тажрибанинг аҳамиятини янада оширди. Мутахассислар ва томошабинлар кузатувида ўтган бу синов техниканинг чидамлилигини исботлади.

Мустаҳкамлик сири нимада?

Муваффақиятли якунланган буксировка жараёнидан сўнг, ўриндиқлар механизми ва йўналтирувчи қисмлари ўз иш фаолиятини тўлиқ сақлаб қолгани маълум бўлди. Видеолавҳада Ли Сяошуан Xiaomi Хиао Аи овозли ёрдамчисига мурожаат қилиб, ўриндиқни олдинга силжитишни сўрагани акс этган. Тизим ҳеч қандай муаммосиз буйруқни бажариб, креслони йўналтирувчи бўйлаб қулай тарзда ҳаракатлантирган.

Компания вакилларининг маълумот беришича, Пенгченг русумидаги барча автомобилларнинг ўриндиқларида мустаҳкамланган 7-серияли алюминий қотишмаси қўлланилади. N90 Max модели учун йўналтирувчиларнинг фиксация қилиш қуввати 54 000 Н, максимал узилишга бардош бериш кучи эса 57 000 Н га етиши расман эълон қилинди.

Шунингдек, ушбу механизм -20 дан +60 даражагача бўлган ҳарорат шароитида 15 000 сиклли ҳаракат синовидан муваффақиятли ўтган. Ўта оғир юкламали синовдан кейин ҳам ўриндиқ крепларида бўшашиш ҳолатлари ёки ёт товушлар аниқлангани йўқ.

XiaomiКроссоверХКМГАвтомобилСиновиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаToyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаБугун, 10:51Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиToyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиБугун, 07:54Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиБританиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиКеча, 17:58Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиРоссияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиКеча, 10:54Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади26.08, 16:53Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиЯнгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этди26.08, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди