Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортди
Замонавий электромобиллар бозорида ўз ўрнини эгаллаб бораётган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ғайриоддий синови билан жамоатчилик эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд янги кроссоверининг ўта оғир юкларга бардош бера олишини намойиш этиш мақсадида ўзига хос экстремал эксперимент уюштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур синов ХКМГ Груп билан ҳамкорликда амалга оширилди. Унга кўра, Xiaomi кроссовери ўзидан бир неча баробар оғир бўлган техникани тортиб ўтиши керак эди. Тажриба давомида автомобил троси бевосита олдинги ўриндиқларга маҳкамланди, бу эса конструкцияга тушадиган босимни янада оширди.
Ғайриоддий синов тафсилотлариТажриба майдонида ўтказилган синовда машина оғирлиги 55 тонна бўлган улкан карер самосвалини ўз ортидан тортиб кетди. Автомобилнинг ўз вазнини ҳисобга олганда, умумий буксир қилинадиган масса қарийб 57,8 тоннани ташкил этди. Бу кўрсаткич тахминан 20 та шундай кроссовернинг оғирлигига тенг келади.
Таъкидлаш жоизки, ушбу ўта оғир жараёнда автомобилни бевосита Xiaomi Ауто вице-президенти Ли Сяошуан бошқаргани тажрибанинг аҳамиятини янада оширди. Мутахассислар ва томошабинлар кузатувида ўтган бу синов техниканинг чидамлилигини исботлади.
Мустаҳкамлик сири нимада?Муваффақиятли якунланган буксировка жараёнидан сўнг, ўриндиқлар механизми ва йўналтирувчи қисмлари ўз иш фаолиятини тўлиқ сақлаб қолгани маълум бўлди. Видеолавҳада Ли Сяошуан Xiaomi Хиао Аи овозли ёрдамчисига мурожаат қилиб, ўриндиқни олдинга силжитишни сўрагани акс этган. Тизим ҳеч қандай муаммосиз буйруқни бажариб, креслони йўналтирувчи бўйлаб қулай тарзда ҳаракатлантирган.
Компания вакилларининг маълумот беришича, Пенгченг русумидаги барча автомобилларнинг ўриндиқларида мустаҳкамланган 7-серияли алюминий қотишмаси қўлланилади. N90 Max модели учун йўналтирувчиларнинг фиксация қилиш қуввати 54 000 Н, максимал узилишга бардош бериш кучи эса 57 000 Н га етиши расман эълон қилинди.
Шунингдек, ушбу механизм -20 дан +60 даражагача бўлган ҳарорат шароитида 15 000 сиклли ҳаракат синовидан муваффақиятли ўтган. Ўта оғир юкламали синовдан кейин ҳам ўриндиқ крепларида бўшашиш ҳолатлари ёки ёт товушлар аниқлангани йўқ.
…