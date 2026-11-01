27 миллион ўзбекистонликнинг маълумотлари хавфдами? Шов-шувли ультиматум эълон қилинди
Ўзбекистон ахборот технологиялари ва киберхавфсизлик ҳамжамиятида мисли кўрилмаган хавотирли хабар тарқалди. Даркнетдаги махсус «.onion» доменидаги саҳифада ўзини «BUTTERFLY» деб атаган хакерлар гуруҳи Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Персоналлаштириш агентлигининг ёпиқ маълумотлар базасига бузиб кирганини маълум қилди.
Хакерлар ўз даъволарида 27 миллиондан зиёд фуқаронинг тўлиқ шахсий маълумотларини қўлга киритганини таъкидлаб, саҳифада ортга ҳисоблагич таймерини ишга туширган.
Хакерлар қандай маълумотлар қўлга киритилганини даъво қилмоқда?
Эълон қилинган маълумотларга кўра, база ҳажми 27 174 051 нафар фуқаронинг ёзувларини ўз ичига олади. Гуруҳ бир йилдан ортиқ давом этган уринишлар натижасида ушбу массивни қўлга киритганини билдирган:
Ф.И.Ш. ва туғилган сана: Фуқароларнинг тўлиқ исм-шарифлари ҳамда туғилган кун, ой ва йиллари;
ЖШШИР (ПИНФЛ) ва паспорт маълумотлари: Шахсий идентификация рақамлари ҳамда паспорт серия ва рақамлари;
Яшаш манзили ва телефон рақамлари: Доимий рўйхатдан ўтган манзиллар ва алоқа рақамлари;
Биометрик суратлар: Фуқароларнинг базадаги шахсий фотосуратлари.
«Исбот» сифатида вазир Шерзод Шерматовнинг маълумотлари кўрсатилди
Хакерлик гуруҳи ўз даъволарини «исботлаш» учун кўп ҳажмдаги маълумотларни сиздирмаслигини, битта намуна кифоя қилишини билдирган.
Саҳифага очиқ намуна сифатида Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазири Шерзод Хотамович Шерматовнинг исм-шарифи, туғилган санаси (07.04.1977), ЖШШИР рақами ҳамда телефон рақами жойлаштирилган.
48 соатлик ультиматум ва очиқ савдо хавфи
«BUTTERFLY» гуруҳи ўз хабарида томонларга қатъий талаб ва муҳлат қўйган:
48 соатлик вақт: Хакерлар архив тарқатилишининг олдини олиш учун 48 соатлик муҳлат белгилаган ва саҳифада вақт ҳисоблагичи юриб турибди;
Очиқ кимошди савдоси: Агар белгиланган муддат ичида уларнинг шартлари бажарилмаса, 27 миллиондан ортиқ фуқаронинг шахсий базаси даркнетда энг кўп пул таклиф қилган харидорга ёки очиқ савдога чиқарилиши айтилган.
Ҳозирча ушбу маълумотларнинг қанчалик ҳақиқатга яқинлиги, база ҳақиқатан ҳам Персоналлаштириш агентлигидан сизиб чиққанми ёки бошқа манбага тегишлими — бу бўйича тегишли давлат идоралари ва «Киберхавфсизлик маркази» томонидан расмий баёнот берилганича йўқ.
Изоҳлар 0
…