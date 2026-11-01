27 миллион ўзбекистонликнинг маълумотлари хавфдами? Шов-шувли ультиматум эълон қилинди

·0·Техно
27 миллион ўзбекистонликнинг маълумотлари хавфдами? Шов-шувли ультиматум эълон қилинди

Ўзбекистон ахборот технологиялари ва киберхавфсизлик ҳамжамиятида мисли кўрилмаган хавотирли хабар тарқалди. Даркнетдаги махсус «.onion» доменидаги саҳифада ўзини «BUTTERFLY» деб атаган хакерлар гуруҳи Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Персоналлаштириш агентлигининг ёпиқ маълумотлар базасига бузиб кирганини маълум қилди.

Хакерлар ўз даъволарида 27 миллиондан зиёд фуқаронинг тўлиқ шахсий маълумотларини қўлга киритганини таъкидлаб, саҳифада ортга ҳисоблагич таймерини ишга туширган.

Хакерлар қандай маълумотлар қўлга киритилганини даъво қилмоқда?

Эълон қилинган маълумотларга кўра, база ҳажми 27 174 051 нафар фуқаронинг ёзувларини ўз ичига олади. Гуруҳ бир йилдан ортиқ давом этган уринишлар натижасида ушбу массивни қўлга киритганини билдирган:

  • Ф.И.Ш. ва туғилган сана: Фуқароларнинг тўлиқ исм-шарифлари ҳамда туғилган кун, ой ва йиллари;

  • ЖШШИР (ПИНФЛ) ва паспорт маълумотлари: Шахсий идентификация рақамлари ҳамда паспорт серия ва рақамлари;

  • Яшаш манзили ва телефон рақамлари: Доимий рўйхатдан ўтган манзиллар ва алоқа рақамлари;

  • Биометрик суратлар: Фуқароларнинг базадаги шахсий фотосуратлари.

«Исбот» сифатида вазир Шерзод Шерматовнинг маълумотлари кўрсатилди

Хакерлик гуруҳи ўз даъволарини «исботлаш» учун кўп ҳажмдаги маълумотларни сиздирмаслигини, битта намуна кифоя қилишини билдирган.

Саҳифага очиқ намуна сифатида Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазири Шерзод Хотамович Шерматовнинг исм-шарифи, туғилган санаси (07.04.1977), ЖШШИР рақами ҳамда телефон рақами жойлаштирилган.

48 соатлик ультиматум ва очиқ савдо хавфи

«BUTTERFLY» гуруҳи ўз хабарида томонларга қатъий талаб ва муҳлат қўйган:

  • 48 соатлик вақт: Хакерлар архив тарқатилишининг олдини олиш учун 48 соатлик муҳлат белгилаган ва саҳифада вақт ҳисоблагичи юриб турибди;

  • Очиқ кимошди савдоси: Агар белгиланган муддат ичида уларнинг шартлари бажарилмаса, 27 миллиондан ортиқ фуқаронинг шахсий базаси даркнетда энг кўп пул таклиф қилган харидорга ёки очиқ савдога чиқарилиши айтилган.

Ҳозирча ушбу маълумотларнинг қанчалик ҳақиқатга яқинлиги, база ҳақиқатан ҳам Персоналлаштириш агентлигидан сизиб чиққанми ёки бошқа манбага тегишлими — бу бўйича тегишли давлат идоралари ва «Киберхавфсизлик маркази» томонидан расмий баёнот берилганича йўқ.

Персоналлаштириш агентлигиBUTTERFLYКиберхавфсизлик марказиШерзод Шерматов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram фойдаланувчилари дуч келаётган янги фирибгарлик: сохта "овоз бериш" схемасиTelegram фойдаланувчилари дуч келаётган янги фирибгарлик: сохта "овоз бериш" схемаси30 октябр 22:07Тошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбонТошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбон29 сентябр 16:14Lucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдамиLucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдами14 июл 23:54АҚШ ҳарбийлари учун “учар гилам” тақдим этилдиАҚШ ҳарбийлари учун “учар гилам” тақдим этилдиКеча 16:33Маск кўзи ожиз инсонларга кўриш имконини берувчи қурилмани тақдим этдиМаск кўзи ожиз инсонларга кўриш имконини берувчи қурилмани тақдим этдиКеча 15:42Хавфли янги таҳдид: Кибержиноятчиларнинг янги ва айёр схемаси фош бўлдиХавфли янги таҳдид: Кибержиноятчиларнинг янги ва айёр схемаси фош бўлдиКеча 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари