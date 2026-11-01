Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)

·7·Маданият
Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)

“Макон” онлайн телеканали директори ва асосчиси, бошловчи Амирхон Умаров оила қурмоқда. У ушбу қувончли янгиликни ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлислари билан бўлишди.

Бошловчи эълон қилган видеога ҳаётидаги янги босқич ҳақида самимий изоҳ қолдирган.

“Ҳаётда шундай кунлар бўладики, уларни сўз билан эмас, юрак билан ҳис қиласан. Бугун ана шундай кунлардан бири.

Янги саҳифа, янги масъулият ва янги ҳаёт сари қадам. Барчаси хайрли бўлсин!” — деб ёзди Амирхон Умаров.

Ушбу хабар ортидан бошловчининг яқинлари, дўстлари ва кузатувчилари изоҳларда самимий табрикларини йўллашмоқда. Улар Амирхонга оилавий бахт, тотувлик ва янги ҳаёт йўлида омад тилашмоқда.

Амирхон УмаровМакон телеканалиЎзбек шоу-бизнеси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)12 октябр 21:59«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?25 октябр 16:32“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)22 сентябр 13:11Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)3 сентябр 11:48Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?11 август 15:21Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)16 июн 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди