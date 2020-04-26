14:00 / 07 мая 2020
1
Авто

Чехияда ретро услубидаги электромобил тақдим этилди

Чехияда ретро услубидаги электромобил тақдим этилди

Фото: Francois d'Nenu
Чехиянинг МW Motors компанияси Luka EV электромобилини тақдим этди. Машина ретро услубида ишланган, деб хабар беради «Korrespondent.net».
Электр қурилма 1950—1970 йилларнинг классик автомобилларини эслатувчи спорт купесига жойлаштирилди.

Luka EV 74 от кучига эга мотор, соатига 26,4 киловатт қувватли батарея билан таъминланди. Электроседаннинг оғирлиги 886 килограммни ташкил этади.
Автомобиль бир қувватланишда 305 километрдан кўпроқ йўл юради. Унинг максимал тезлиги соатига 140 километрни ташкил этади, Luka EV’нинг тезлиги соатига 100 километрга етиши учун 9,8 сония талаб қилинади.

Спорт ретро-электрокарнинг бошланғич нархи 30 минг еврони ташкил этади.



Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Шифокор нега Соғлиқни сақлаш вазирини ёмон кўришини маълум қилди
Шаҳрамга Gentra, Хасанбойга телевизорми?
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Мавзуга оид янгиликлар
Германия йўлларида соатига 372 км тезликда ҳаракатланаётган LaFerrari (видео)
Германия йўлларида соатига 372 км тезликда ҳаракатланаётган LaFerrari (видео)
26.04.20, Авто
761 от кучи, қувватланишсиз 450 км: Porsche ўзининг илк электромобилини тақдим қилди
761 от кучи, қувватланишсиз 450 км: Porsche ўзининг илк электромобилини тақдим қилди
05.09.19, Авто
Хитойликлар ноодатий электрокроссоверни тақдим этди
Хитойликлар ноодатий электрокроссоверни тақдим этди
05.05.18, Авто
Дунёдаги "энг тезкор" автомобиль яратилди
Дунёдаги "энг тезкор" автомобиль яратилди
07.03.18, Авто
2,4 млн долларлик суперкар намойиш қилинди (фото)
2,4 млн долларлик суперкар намойиш қилинди (фото)
22.02.18, Авто
Mercedes-AMG E63 S универсалини қалтис ҳолатда соатига 200 км тезликка чиқаришди (Видео)
Mercedes-AMG E63 S универсалини қалтис ҳолатда соатига 200 км тезликка чиқаришди (Видео)
11.11.17, Авто

Авто янгиликлари

Ўзбек автомобилларини Россия бозорига олиб кириш вақтинча “музлатилди”
Ўзбек автомобилларини Россия бозорига олиб кириш вақтинча “музлатилди”
07 мая 2020
0
Коронавирус автомобилларни таниб бўлмас даражага ўзгартириб юбориши мумкинлиги маълум қилинди
Коронавирус автомобилларни таниб бўлмас даражага ўзгартириб юбориши мумкинлиги маълум қилинди
04 мая 2020
0
Toyota компанияси ўзининг ноёб Supra’сини тақдим этди (фото)
Toyota компанияси ўзининг ноёб Supra’сини тақдим этди (фото)
01 мая 2020
0
Chevrolet Equinox моделини илк харидорларига етказиб бериш бошланди
Chevrolet Equinox моделини илк харидорларига етказиб бериш бошланди
01 мая 2020
0
Интернетда янги авлод Range Rover’ининг илк суратлари пайдо бўлди
Интернетда янги авлод Range Rover’ининг илк суратлари пайдо бўлди
29 апреля 2020
0
Интернетда BMW Х7’нинг «хитойлик» рақобатчисига оид суратлар пайдо бўлди (фото)
Интернетда BMW Х7’нинг «хитойлик» рақобатчисига оид суратлар пайдо бўлди (фото)
29 апреля 2020
0
Қозоғистонда маҳаллий ишлаб чиқарилган Chevrolet машиналари сотилиши бошланди
Қозоғистонда маҳаллий ишлаб чиқарилган Chevrolet машиналари сотилиши бошланди
29 апреля 2020
0
АҚШда механик узатмалар қутисига эга автомобилларга бўлган талаб кескин камайиб кетди
АҚШда механик узатмалар қутисига эга автомобилларга бўлган талаб кескин камайиб кетди
27 апреля 2020
0