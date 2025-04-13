Украинада аёллар учун мажбурий армия хизмати бўладими?
Украина аёллари ҳам мажбурий ҳарбий хизматни ўташлари керак, деб ҳисоблайди президент офиси раҳбарининг ўринбосари Павел Палиса.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Bihus.Info’га берган интервьюсида у бундай ғояни Исроил тажрибаси асосида илгари сурди. Унинг таъкидлашича, Россиядан таҳдид яқин 10–30 йилда ҳам давом этиши мумкин, шу боис армияга барча фуқаролар жалб этилиши шарт.
– Барча хизмат қилиши керак деган тушунча жамиятда мустаҳкам ўрнашиши лозим. Бу фақат эркакларга тегишли бўлмаслиги керак, – деди Палиса.
У Конституцияда ҳарбий хизмат тўғрисида банд мавжудлигини эслатди ва уни аёлларга ҳам татбиқ этишни таклиф қилди.
– Фуқаро давлат бюджетидан таълим олмоқчими? Давлат лавозимида ишламоқчими? Демак, армияда хизмат қилган бўлиши шарт, – дейди Палиса.
Айни пайтда Украина армиясида 68 минг аёл бор, шундан 48 минг нафари ҳарбий хизматчи, 5 мингга яқини эса жанговар зоналарда.
Палиса бу унинг шахсий позицияси эканини ва президент офиси бу фикрга қўшилади деган ишонч йўқлигини ҳам қўшимча қилган.
Bihus.Info’га берган интервьюсида у бундай ғояни Исроил тажрибаси асосида илгари сурди. Унинг таъкидлашича, Россиядан таҳдид яқин 10–30 йилда ҳам давом этиши мумкин, шу боис армияга барча фуқаролар жалб этилиши шарт.
– Барча хизмат қилиши керак деган тушунча жамиятда мустаҳкам ўрнашиши лозим. Бу фақат эркакларга тегишли бўлмаслиги керак, – деди Палиса.
У Конституцияда ҳарбий хизмат тўғрисида банд мавжудлигини эслатди ва уни аёлларга ҳам татбиқ этишни таклиф қилди.
– Фуқаро давлат бюджетидан таълим олмоқчими? Давлат лавозимида ишламоқчими? Демак, армияда хизмат қилган бўлиши шарт, – дейди Палиса.
Айни пайтда Украина армиясида 68 минг аёл бор, шундан 48 минг нафари ҳарбий хизматчи, 5 мингга яқини эса жанговар зоналарда.
Палиса бу унинг шахсий позицияси эканини ва президент офиси бу фикрга қўшилади деган ишонч йўқлигини ҳам қўшимча қилган.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…