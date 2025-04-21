Исроил бош вазири Нетаняҳу: Ғазода жанг қилишдан бошқа йўл қолмади
Қисқача
Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу Ғазо секторидан келадиган хавфни йўқ қилиш учун ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришдан бошқа чора қолмаганини билдирди. У жанглар ҲАМАС тўлиқ йўқ қилиниши, барча гаровга олинган исроилликлар озод этилиши ва Ғазо Исроил хавфсизлигига таҳдид солмаслиги кафолатлангандан кейингина якунланишини айтди.
Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу мамлакат учун Ғазо секторидан келадиган хавфни йўқ қилиш учун ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришдан бошқа чора йўқлигини билдирди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Нетаняҳунинг таъкидлашича, ушбу ҳудуддаги қуролли тўқнашувлар фақат аниқ натижалар – яъни ҲАМАС ташкилотининг тўлиқ йўқ қилиниши, барча гаровга олинган исроилликларнинг озод этилиши ва Ғазо келгусида Исроил хавфсизлигига таҳдид солмаслиги кафолатланганидан кейингина якунланади.
Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, сўнгги икки кун давомида Исроилнинг соҳил бўйлаб амалга оширган ҳаво зарбалари натижасида камида 92 нафар фаластинлик ҳалок бўлган ва яна 200 га яқин одам яраланган.
Пайшанба куни ҲАМАС раҳбарияти Исроил томонидан таклиф этилган вақтинчалик сулҳ келишувини қатъий рад қилди ҳамда Исроилнинг Ғазо секторидан чиқиб кетиши билан боғлиқ бўлмаган ҳар қандай тинчлик музокараларини қабул қилмаслигини яна бир бор таъкидлади.
Эслатиб ўтиш жоизки, 18 март куни Исроил томони Қатар, Миср ва АҚШ воситачилигида эришилган ўт очишни тўхтатиш битимини бекор қилган эди. Шундан бери Ғазода олиб борилаётган ҳарбий амалиётларда тахминан 1800 нафар инсон ҳалок бўлган ва 4700 нафар киши жароҳатланган.
Ҳозирда Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, анклавдаги қурбонлар сони 51 157 кишига етган. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти эса ўзининг Ғазо соғлиқни сақлаш вазирлиги манбаларига таяниб берган баёнотида ҳалок бўлганларнинг учдан икки қисмидан кўпроғини аёллар ва болалар ташкил этаётганини қайд этди.
Айни пайтда ҲАМАС 59 нафар исроилликни гаровда сақламоқда, улардан тахминан 24 нафари тирик ҳолда экани тахмин қилинмоқда.
Шундай қилиб, Исроил ва Ғазо ўртасидаги вазият тобора кескинлашмоқда ва яқин кунларда қандай ўзгаришлар бўлиши кўпчиликнинг диққат марказида қолмоқда.
Нетаняҳунинг таъкидлашича, ушбу ҳудуддаги қуролли тўқнашувлар фақат аниқ натижалар – яъни ҲАМАС ташкилотининг тўлиқ йўқ қилиниши, барча гаровга олинган исроилликларнинг озод этилиши ва Ғазо келгусида Исроил хавфсизлигига таҳдид солмаслиги кафолатланганидан кейингина якунланади.
Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, сўнгги икки кун давомида Исроилнинг соҳил бўйлаб амалга оширган ҳаво зарбалари натижасида камида 92 нафар фаластинлик ҳалок бўлган ва яна 200 га яқин одам яраланган.
Пайшанба куни ҲАМАС раҳбарияти Исроил томонидан таклиф этилган вақтинчалик сулҳ келишувини қатъий рад қилди ҳамда Исроилнинг Ғазо секторидан чиқиб кетиши билан боғлиқ бўлмаган ҳар қандай тинчлик музокараларини қабул қилмаслигини яна бир бор таъкидлади.
Эслатиб ўтиш жоизки, 18 март куни Исроил томони Қатар, Миср ва АҚШ воситачилигида эришилган ўт очишни тўхтатиш битимини бекор қилган эди. Шундан бери Ғазода олиб борилаётган ҳарбий амалиётларда тахминан 1800 нафар инсон ҳалок бўлган ва 4700 нафар киши жароҳатланган.
Ҳозирда Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, анклавдаги қурбонлар сони 51 157 кишига етган. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти эса ўзининг Ғазо соғлиқни сақлаш вазирлиги манбаларига таяниб берган баёнотида ҳалок бўлганларнинг учдан икки қисмидан кўпроғини аёллар ва болалар ташкил этаётганини қайд этди.
Айни пайтда ҲАМАС 59 нафар исроилликни гаровда сақламоқда, улардан тахминан 24 нафари тирик ҳолда экани тахмин қилинмоқда.
Шундай қилиб, Исроил ва Ғазо ўртасидаги вазият тобора кескинлашмоқда ва яқин кунларда қандай ўзгаришлар бўлиши кўпчиликнинг диққат марказида қолмоқда.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…