Исроил бош вазири Нетаняҳу: Ғазода жанг қилишдан бошқа йўл қолмади

·683·Дунё
Исроил бош вазири Нетаняҳу: Ғазода жанг қилишдан бошқа йўл қолмади
Қисқача

Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу Ғазо секторидан келадиган хавфни йўқ қилиш учун ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришдан бошқа чора қолмаганини билдирди. У жанглар ҲАМАС тўлиқ йўқ қилиниши, барча гаровга олинган исроилликлар озод этилиши ва Ғазо Исроил хавфсизлигига таҳдид солмаслиги кафолатлангандан кейингина якунланишини айтди.

Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу мамлакат учун Ғазо секторидан келадиган хавфни йўқ қилиш учун ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришдан бошқа чора йўқлигини билдирди.

Нетаняҳунинг таъкидлашича, ушбу ҳудуддаги қуролли тўқнашувлар фақат аниқ натижалар – яъни ҲАМАС ташкилотининг тўлиқ йўқ қилиниши, барча гаровга олинган исроилликларнинг озод этилиши ва Ғазо келгусида Исроил хавфсизлигига таҳдид солмаслиги кафолатланганидан кейингина якунланади.

Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, сўнгги икки кун давомида Исроилнинг соҳил бўйлаб амалга оширган ҳаво зарбалари натижасида камида 92 нафар фаластинлик ҳалок бўлган ва яна 200 га яқин одам яраланган.

Пайшанба куни ҲАМАС раҳбарияти Исроил томонидан таклиф этилган вақтинчалик сулҳ келишувини қатъий рад қилди ҳамда Исроилнинг Ғазо секторидан чиқиб кетиши билан боғлиқ бўлмаган ҳар қандай тинчлик музокараларини қабул қилмаслигини яна бир бор таъкидлади.

Эслатиб ўтиш жоизки, 18 март куни Исроил томони Қатар, Миср ва АҚШ воситачилигида эришилган ўт очишни тўхтатиш битимини бекор қилган эди. Шундан бери Ғазода олиб борилаётган ҳарбий амалиётларда тахминан 1800 нафар инсон ҳалок бўлган ва 4700 нафар киши жароҳатланган.

Ҳозирда Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, анклавдаги қурбонлар сони 51 157 кишига етган. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти эса ўзининг Ғазо соғлиқни сақлаш вазирлиги манбаларига таяниб берган баёнотида ҳалок бўлганларнинг учдан икки қисмидан кўпроғини аёллар ва болалар ташкил этаётганини қайд этди.

Айни пайтда ҲАМАС 59 нафар исроилликни гаровда сақламоқда, улардан тахминан 24 нафари тирик ҳолда экани тахмин қилинмоқда.

Шундай қилиб, Исроил ва Ғазо ўртасидаги вазият тобора кескинлашмоқда ва яқин кунларда қандай ўзгаришлар бўлиши кўпчиликнинг диққат марказида қолмоқда.
Исроил Бош ВазириҒазо СекториҲАМАС ТашкилотиҲарбий ҲаракатларФаластинлик ҚурбонларТинчлик Музокаралари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиБугун, 23:11Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаБугун, 23:04Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиБугун, 19:24Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиБугун, 18:41Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиБугун, 15:45Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиVogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди